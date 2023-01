“El Pozolero” se queda en prisión, lo acusan de dos delitos en Edomex

Jaime Luis “N” alias “El Pozolero” fue vinculado a proceso por dos delitos y por ello permanecerá en el penal estatal de Chalco, Estado de México (Edomex); se trata del principal y presunto responsable de una fosa clandestina localizada hace poco más de una semana en un salón de fiestas ubicado en Tenango del Valle.

El primer cargo es por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y el segundo delito es por el secuestro de una mujer perpetrado en julio del año pasado.

En ambos casos, la autoridad judicial estableció un mes para el cierre de investigación, por lo que permanecerá preso en el penal de Chalco.

Cuerpos debajo de la pista de baile

El 13 de enero en el municipio de Tenango del Valle, Estado de México, fue descubierto un escenario de la violencia generada por el crimen organizado; una casa que se alquilaba como salón de bailes fue objeto de un cateo en donde fue localizada una enorme fosa clandestina justo sobre la pista de baile.

En el macabro lugar fueron halladas bolsas enterradas con restos humanos. El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, informó que serían unos 10 cuerpos los encontrados.

“En Tenango hubo cuatro detenidos el 10 de enero, que pertenecen al Cártel Jalisco Nueva Generación. Se les aseguró droga. Ellos dieron información de la ubicación de restos humanos; hasta el momento se tiene estimado que haya 10 cuerpos en 42 bolsas, los expertos han establecido que máximo son 10 cuerpos”, dijo en una de sus intervenciones en la mañanera.

En la detención participaron corporaciones federales y del Edomex, entre ellos está Jaime Luis “N”, alias “El Pozolero” o el “666″, quien es presunto líder de una de las células que generan mayor violencia en el sur y oriente del estado, así como en el Valle de Toluca.

Luego de su detención, un juez liberó órdenes de cateo en varios inmuebles en los que se sospechaba que se cometieron actos ilícitos, las revisiones se realizaron en los municipios de Chapultepec, Toluca y en Tenango del Valle.

“En este último se localizaron restos de posibles víctimas de los ahora detenidos que de forma preliminar se presume son de origen humano, sin que hasta el momento se haya establecido su identidad, sexo o correspondencia entre sí toda vez que se continúa con el levantamiento y procesos forenses correspondientes”, informó la fiscalía del Estado de México.

Esta Fiscalía solicitó ante el Juez librar órdenes de cateo a inmuebles identificados como lugares de actividad criminal en los municipios de #Chapultepec, #Toluca y #TenangoDelValle. En este último se han localizado restos de posibles víctimas de los ahora detenidos. (2/2) pic.twitter.com/6tn9F81bQO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 14, 2023

Se dice que “El Pozolero” es originario del estado de Oaxaca, fue detenido por presuntamente haber participado en un secuestro acompañado de dos o más personas. Pero el pasado 8 de agosto, junto con cinco sujetos, secuestró a una mujer en Tenancingo a quien le mutilaron parte de los dedos.

La víctima fue liberada y los involucrados en el hecho fueron detenidos, así como el aseguramiento de armas de fuego y vehículos. Aunque se puso en marcha un operativo para detener a los secuestradores, el “666″ consiguió darse a la fuga, hasta que finalmente fue detenido el pasado fin de semana.

Madre busca a su hijo en fosa clandestina

Han pasado casi dos años desde que Araceli vio por última vez a su hijo, a quien busca hasta en la fosa clandestina de Tenango del Valle, Edomex, donde hallaron 47 paquetes con restos humanos...

Araceli recuerda: “Cuando yo escuché en las noticias de la fosa pues no dude en ir, digo yo quisiera no esperar encontrármelo ahí pero no pierdo la esperanza de encontrarlo bien, es muy triste yo creo que para todos los que tenemos un familiar desaparecido no saber nada de ellos o de encontrarlo ahí en esa situación...”

Fue el 5 de marzo de 2021, cuando Elisandro de 23 años, salió a dar un paseó por Xonacatlán, municipio donde vivía y no volvió. Quería ser diseñador gráfico y estudiaba en una Universidad en Tenango del Valle, por lo que suponen podría estar en la fosa.

“Me acerco ahí a lafosapues como ustedes ven ahora sí que tenemos que ir con una autorización para que nos puedan dejar pasar me acerque a las autoridades de Tenango y pues me dijeron que efectivamente sí estaban ahí los cuerpos pero todo lleva un proceso hay que esperar resultados”, indicó la madre de Elisandro.

Araceli, acompañada de familiares de personas desaparecidas se presentarán ante las autoridades para solicitar pruebas de genética y ver si los restos corresponden a los que buscan.

“Estamos pues ahora sí que unidos y pensando que esperemos encontrar de alguna manera ahí a nuestras familias. No descansaré hasta encontrarlo hijo donde quiera que estés te amo te quiero y me haces mucha falta”, implora Araceli.

De acuerdo con el Registro Nacional en la entidad mexiquense hay cerca de 11 mil personas desaparecidas que buscan sus familiares.