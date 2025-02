¿Sin Gasolinazo? Nuevo precio de la gasolina hoy 12 de febrero de 2025

¿Cuánto cuesta la gasolina en México? Con el objetivo de que puedas circular mucho más tranquilo en tu auto durante la jornada de hoy miércoles 12 de febrero de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te compartimos el precio de la gasolina y de otros combustibles .

Recuerda que el precio de gasolina 2025 puede variar dependiendo del establecimiento al que acudas con tu auto; el precio de la gasolina es el que corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿con cuánto puedo llenar el tanque?

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy miércoles 12 de febrero de 2025 ?

¿Gasolinazo 2025? Consulta el precio actualizado de la gasolina Magna, Premium y Diésel en México. Encuentra las gasolineras más económicas y ahorra en tu próxima carga.

Precio de la Gasolina Regular : $24.26 pesos por litro



: $24.26 pesos por litro Precio de la Gasolina Premium : $25.72 pesos por litro



: $25.72 pesos por litro Precio del Diésel: $26.14 pesos por litro.

Precio promedio del gas natural vehicular hoy miércoles 12 de febrero de 2025

Mínimo por litro de gas natural vehicular : $10.99 pesos



: $10.99 pesos Promedio por litro de gas natural vehicular : $12.56 pesos



: $12.56 pesos Máximo por litro de gas natural vehicular: $13.99 pesos. Precio del gas natural vehicular hoy miércoles 12 de febrero de 2025 | Precio del Gas Natural Vehicular hoy 12 de febrero de 2025 en México



Precio de la gasolina en CDMX hoy miércoles 12 de febrero de 2025

¡Precio de la gasolina en CDMX! Consulta el precio actualizado de la gasolina Regular, gasolina Premium y el Diésel en la Ciudad de México.

Precio de la Magna por litro: $24.29 pesos



por litro: $24.29 pesos Precio de la Premium por litro: $26.01 pesos



por litro: $26.01 pesos Precio del Diésel por litro: $25.80 pesos.



Precio promedio de gasolina en Jalisco hoy 12 de febrero de 2025

Gasolina Regular : $24.60 pesos por litro



: $24.60 pesos por litro Gasolina Premium : $26.42 pesos por litro



: $26.42 pesos por litro Diésel: $26.16 pesos por litro.

Precio de gasolina en Nuevo León hoy 11 de febrero de 2025

Gasolina Regular precio por litro: $24.72 pesos



precio por litro: $24.72 pesos Gasolina Premium precio por litro: $27.32 pesos



precio por litro: pesos Diésel precio por litro: $26.18 pesos.

Precio de la gasolina hoy 12 de febrero de 2025 en México | Pexels

Precio promedio de gasolina en Edomex hoy miércoles 12 de febrero de 2025

Precio gasolina 2025: Regular por litro: $23.98 pesos



Regular por litro: pesos Precio gasolina 2025: Premium precio por litro: $25.28 pesos



Premium precio por litro: $25.28 pesos Diésel precio por litro: $25.51 pesos.

El Estado de México (Edomex) es la zona en donde el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en $23.98 pesos por litro de gasolina Magna, mientras que en Nuevo León es el lugar más caro, cotizando en $27.32 pesos el litro de gasolina Premium.

Precio del petróleo por barril hoy 12 de febrero de 2025

Brent del Mar del Norte: 76.25 dólares el barril.



del Mar del Norte: 76.25 dólares el barril. Mezcla Mexicana de Exportación: 69.36 dólares el barril.

Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan hoy miércoles 12 de febrero de 2025?

¡Ojo, conductores! Es importante que antes de salir de casa revises el calendario por el Hoy No Circula; en caso de no hacerlo tendrás que pagar la multa que previamente te contamos. Los autos que NO circulan hoy miércoles 12 de febrero de 2025:

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, los vehículos con las siguientes características tienen restricción de circulación en CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2



Engomado rojo



Terminación de placa 3 y 4



Horario de restricción: De 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿Cuál es la capacidad del tanque de gasolina en tu auto?

El promedio de la capacidad en los actuales depósitos de gasolina se encuentra entre los 45 y 65 litros. La capacidad del tanque de la gasolina en tu auto, la puedes consultar en la misma tapa del depósito, donde por lo regular se indicará de capacidad exacta.

Si tu tanque es de 45 litros y lo llenas con gasolina regular al costo promedio del día de hoy miércoles 12 de febrero, pagarías unos $1,096 pesos por llenar el tanque.

Si tu tanque es de 65 litros y lo llenas con gasolina premium al costo promedio del día de hoy 12 de febrero 2025, pagarías unos $1,775 pesos por llenar el tanque.