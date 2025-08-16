Sin gasolina, pero con trabajo: despachadoras en Tecámac, Edomex lavan autos para sobrevivir

En Tecámac, Estado de México, la falta de gasolina obligó a un grupo de trabajadoras de una estación ubicada en la carretera federal México–Pachuca a reinventarse. Desde hace dos días, el lugar no recibe suministro de combustible, lo que ha dejado a las empleadas sin la posibilidad de atender a los clientes.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, las despachadoras decidieron salir a la calle con cubetas y jabón para lavar automóviles. Así buscan obtener la ganancia del día y no regresar con las manos vacías a sus hogares.

El esfuerzo de estas mujeres refleja la difícil situación que viven tanto empleados como automovilistas ante la escasez de combustible en diferentes regiones del país.

Crisis de gasolina se extiende

El caso de Tecámac no es aislado. En los últimos días se han registrado cierres temporales de gasolineras en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Automovilistas y repartidores se han visto obligados a recorrer varias estaciones sin éxito, lo que complica su movilidad y afecta directamente a quienes dependen del transporte para trabajar.

“Uno confiado en que está abierta la estación y resulta que no, tiene que alejarse o desviarse por otra ruta”, relató Francisco, un conductor que circula de manera habitual en la capital.

Reporte de cierres en CDMX y Edomex

Fuerza Informativa Azteca (FIA) documentó el cierre de al menos seis estaciones en distintas alcaldías de la Ciudad de México:



Tlalpan: Estación 2895 en Acoxpa y Canal de Miramontes

Coyoacán: Estación 8291 en Calzada del Hueso y la calle Mirador

Benito Juárez: Estación 1231 en División del Norte

Miguel Hidalgo: Ferrocarril de Cuernavaca y Periférico

Cuajimalpa: Carretera federal México-Toluca

En el Estado de México también se han reportado cierres, principalmente en Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tecámac, donde algunas estaciones únicamente ofrecen gasolina premium, dejando sin magna a miles de conductores.

Varias gasolineras de la #CDMX y del #Edomex tuvieron que bajar la cortina por la falta de combustible en sus unidades, presuntamente por la falta de unidades para repartirlo.



Ni #Pemex, ni la Unión de Asociaciones de Gasolineros o los encargados de gasolineras han informado la… pic.twitter.com/Qw7xBpjxYe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025

Otros estados afectados por desabasto de gasolina

El desabasto de combustible no se limita al centro del país. En Chiapas, por ejemplo, varias estaciones de Huixtla y Tapachula racionan el suministro, limitando a los automovilistas a cargar solo 20 litros por vehículo.

La situación genera incertidumbre entre los ciudadanos, quienes desconocen las causas reales del problema y no saben cuánto tiempo más se prolongará la escasez.

Pemex aclara la situación de la falta de gasolina

Pemex señaló que el desabasto de gasolina se debe a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques.