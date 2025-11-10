¿Se dispara el dólar en México? Así amanece el tipo de cambio HOY 10 de noviembre 2025

¡A preparar la cartera! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 10 de noviembre 2025 registró un aumento para la segunda semana del penúltimo mes del año.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para el inicio de esta semana.

¿A cuánto está el precio del dólar en México HOY 10 de noviembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.95 pesos la compra y se vende en $19.35 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de la segunda semana de noviembre 2025.

El aumento del dólar se debe al optimismo que se vislumbra del posible fin del histórico cierre del Gobierno de Estados Unidos, después de que el Senado del país aprobara una medida el domingo para reabrir el gobierno federal y poner fin a este cierre administrativo.

¿A cómo está el dólar en México?|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 10 de noviembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.40 pesos la compra y se vende en $14.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

¿Vas a cambiar dinero? Si estás interesado en esto, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, el banco está abierto de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 10 de noviembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este jueves 30 de octubre del 2025 en 106 mil 445 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.60% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 958 mil 919 pesos por unidad.

Valor del Bitcoin aumenta|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 10 de noviembre 2025?

El precio del petróleo comienza la semana con ligeras alzas, a medida que los inversores evaluaban un posible fin del cierre del gobierno estadounidense y las preocupaciones en torno al exceso de oferta en el mercado del crudo.

