¡Demócratas y republicanos pactan! Senado de EU alcanza acuerdo bipartidista para evitar cierre del gobierno

Tras semanas de negociaciones intensas y advertencias sobre un posible cierre del gobierno federal, el Senado de Estados Unidos finalmente alcanzó este domingo un acuerdo bipartidista que permitirá mantener la financiación hasta finales de enero.

La medida busca ofrecer estabilidad temporal mientras los legisladores debaten asuntos clave como los subsidios de salud y la reincorporación de empleados federales despedidos durante la administración Trump.

Aunque no se logró una extensión inmediata, el compromiso de discutir el tema antes de fin de año representa un avance que podría aliviar la tensión política en Washington.

Medidas laborales y apoyo alimentario incluidos en el acuerdo

El documento también incorpora la reversión de los despidos de trabajadores federales realizados por el presidente Donald Trump y busca prevenir acciones similares en el futuro.

Además, garantiza que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) —conocido como cupones de alimentos— cuenten con recursos asegurados hasta finales del año fiscal 2026.

Esta cláusula fue celebrada por legisladores de ambos partidos, al considerar que evita un impacto inmediato sobre millones de familias estadounidenses que dependen de ese apoyo.

¿Qué incluye el paquete presupuestal aprobado por el Senado de EU?

El acuerdo forma parte de una medida provisional que mantiene la operación del gobierno hasta enero, mientras se avanza en un plan más amplio para financiar agencias clave. La propuesta incluye tres proyectos de ley de asignaciones anuales vinculados a la construcción militar, los asuntos de veteranos y el Departamento de Agricultura.

Según un resumen de la senadora demócrata Patty Murray, se destinarán 203.5 millones de dólares para reforzar la seguridad de los congresistas y 852 millones para fortalecer a la Policía del Capitolio.

El debate sobre salud y empleo público sigue abierto en Washington

Aunque el consenso representa un paso importante para evitar el cierre gubernamental, aún hay temas por resolver. Entre ellos, la reincorporación de los empleados despedidos y la falta de garantías sobre la ampliación de los subsidios médicos, puntos que siguen generando fricciones con la Casa Blanca.

Las negociaciones estuvieron lideradas por los senadores Angus King, Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, en representación de los demócratas.

*Información complementada con CNN*