¡Precio del dólar se tambalea! Conoce el tipo de cambio en México HOY 23 de diciembre 2025

¿Vas a cambiar dinero ? El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 23 de diciembre 2025 con una leve baja por segundo día consecutivo; te compartimos el tipo de cambio en México para este martes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 23 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.60 pesos la compra y se vende en $19.00 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura de este martes 23 de diciembre 2025.

La moneda estadounidense bajó debido a que los inversionistas están a la espera de los datos del crecimiento económico de Estados Unidos, los cuales serán publicados más tarde.

Precio del dólar baja por segundo día consecutivo|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 23 de diciembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $10.95 pesos la compra y se vende en $13.74 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche; la institución financiera abre los 365 días del año.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este lunes 22 de diciembre del 2025 en 87 mil 712 dólares por unidad, registrando una baja de 0.93% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 572 mil 920 pesos.

Bitcoin registra una leve baja para este martes|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de diciembre 2025?

El precio del petróleo opera con pocos cambios para este martes, ya que las posibles ventas de crudo venezolano confiscado por Estados Unidos eran contrarrestadas por mayores temores de interrupción del suministro después de los ataques ucranianos a buques y muelles rusos.

