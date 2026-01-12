¿Momento de comprar? El precio del dólar hoy 12 de enero cae tras anuncios contra presidente de la Fed

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense inicia este lunes 12 de enero de 2026 con una pérdida en su valor, pero ¿a cuánto se cotiza hoy en México?

La baja en el billete verde es debido a una investigación sobre Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ya que Powell considera que se trata de un intento de Donald Trump de tener un mayor control sobre la institución.

Precio del dólar hoy 12 de enero 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.25 pesos a la compra y 18.80 pesos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de este lunes.

La baja en la cotización de la moneda estadounidense favoreció a monedas como la libra esterlina y el euro.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 12 de enero 2026?

En Tijuana, el precio del dólar este lunes está en $17.95 pesos a la venta. Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región o la institución financiera.

Precio del dólar canadiense hoy 12 de enero 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en $10.85 pesos a la compra y $13.64 pesos a la venta durante la apertura de este lunes.

Si planeas cambiar divisas, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca, abiertas de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 12 de enero 2026?

El Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 12 de enero en 90 mil 563 dólares por unidad, registrando una ligera baja del 0.32% frente a su último cierre.

Al tipo de cambio actual en México, la criptomoneda se ubica en 1 millón 622 mil 912 pesos por unidad.

Así amaneció la cotización del Bitcoin.|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 12 de enero 2026?

El precio del petróleo cayó hoy lunes después de que Irán afirmó que tenía el control total del país después de las mayores manifestaciones contra el régimen islámico en años, las cuales han dejado más de 500 muertos por la represión en dicha nación.