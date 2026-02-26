¿A cuánto está el dólar en México? Conoce el tipo de cambio para este jueves

El precio del dólar estadounidense se mantuvo estable para el último miércoles del mes tras varias días de volatilidad. Azteca Noticias te comparte el tipo de cambio en México hoy 26 de febrero 2026.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $15.90 pesos la compra y se vende en $17.79 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del último miércoles del mes de febrero 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo sin cambios para este jueves debido a que las políticas impredecibles del Gobierno de Estados Unidos están sacudiendo a los mercados financieros.

Precio del dólar se mantiene sin cambios este jueves|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 26 de febrero 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.85 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para febrero 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.40 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 26 de febrero 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 26 de febrero 2026 en 68 mil 079 pesos por unidad, registrando un aumento importante a 0.14% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 170 mil 167 pesos por unidad.

Bitcoin sube por cuarto día consecutivo|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 26 de febrero 2026?

El precio del petróleo registró una caída para este jueves debido a que los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron a su mayor nivel en tres años y las señales de debilidad en el mercado petrolero físico pesaron sobre los precios, mientras los operadores evalúan si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán podrían evitar un conflicto militar que amenace el suministro.



Petróleo Brent - 70.03 dólares por barril

Petróleo West Texas Intermediate - 64.63 dólares por barril.

Los inventarios de petróleo de Estados Unidos aumentaron en 16 millones de barriles la semana pasada, la mayor cantidad en tres años, mostraron los datos de la Administración de Información de Energía el miércoles.

Con información de Reuters...