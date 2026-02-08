¡Que no te agarre el frío! Así queda el precio del Gas LP del 8 al 14 de febrero

Para la semana del 8 al 14 de febrero de 2026, los precios del Gas LP en México se mantienen dentro de un rango de 16 a 21 pesos por kilogramo, mientras que el costo por litro oscila entre 8 y 11 pesos, de acuerdo con la región.

Recuerda que el precio del Gas LP puede variar dependiendo del municipio, por lo que es importante revisar la tarifa vigente en tu localidad antes de realizar tu compra.

¿Dónde se vende más barato el Gas LP en México?

Durante este periodo, Jiménez, Coahuila, se posiciona como uno de los municipios con el Gas LP más económico del país, con un precio de $16.59 pesos por kilogramo y $8.96 pesos por litro.

Le sigue el municipio de Hidalgo, en Coahuila, donde el gas se comercializa en $16.78 pesos por kilo y $9.06 por litro.

Otras zonas con precios bajos son Valle Hermoso, Tamaulipas, con un costo de $17.38 pesos por kilogramo y $9.39 por litro, así como Anáhuac, Nuevo León, donde el Gas LP se ubica en $17.79 el kilo y $9.61 el litro.

¿En qué lugares es más caro el Gas LP en México?

En contraste, Comondú, Baja California Sur, registra el precio más alto del país, con un costo de $22.25 pesos por kilogramo y $12.01 por litro.

A esta lista se suman los siguientes municipios:

Mulegé, Baja California Sur: $22.11 por kilo y $11.94 por litro

Angostura, Sinaloa: $21.88 por kilo y $11.81 por litro

La Paz, Baja California Sur: $21.37 por kilo y $11.54 por litro

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 08 al 14 de febrero de 2026

En la Ciudad de México (CDMX), el precio del Gas LP se mantiene en $18.91 pesos por kilogramo y $10.21 por litro, con una ligera baja respecto a la semana previa.

En el Estado de México (Edomex), el costo también se ubica en $18.91 por kilo y $10.21 por litro, aunque el precio final puede cambiar según el municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Gas LP se vende en $19.00 pesos por kilogramo y $10.26 por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el precio alcanza los $18.93 pesos por kilo y $10.22 pesos por litro.

Mantente atento a las actualizaciones oficiales para conocer los precios vigentes del Gas LP y tomar mejores decisiones al momento de llenar tu tanque.

