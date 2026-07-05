Cierres viales por el México vs Inglaterra EN VIVO: Horario del partido y de las afectaciones en CDMX por el partido del Mundial 2026 este 5 de julio

La emoción ya se vive en la Ciudad de México (CDMX). Mientras miles de aficionados esperan el arranque del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, aquí te llevamos la cobertura al momento con toda la información sobre las afectaciones viales, el clima y el ambiente que se respira en las calles.

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