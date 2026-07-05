Cierres viales por el México vs Inglaterra EN VIVO: Horario del partido y de las afectaciones en CDMX por el partido del Mundial 2026 este 5 de julio
Últimas noticias de afectaciones en calles y transporte en CDMX por el partido de México vs. Inglaterra; consulta el horario del partido este 5 de julio.
La emoción ya se vive en la Ciudad de México (CDMX). Mientras miles de aficionados esperan el arranque del partido de octavos de final entre México e Inglaterra, aquí te llevamos la cobertura al momento con toda la información sobre las afectaciones viales, el clima y el ambiente que se respira en las calles.
Sigue en vivo cada actualización y no te pierdas ningún detalle de una jornada en la que el futbol acapara la atención de la capital.
EN VIVO México vs. Inglaterra en CDMX
Calles cerradas por el México vs Inglaterra en CDMX
El sábado 4 de julio comienza a activarse el filtro de seguridad. Solo se permitirá el paso a peatones que muestren su boleto digital en mano y a los autos que se hayan acreditado previamente ante la alcaldía.
Por su parte, el domingo 5 de julio a partir de las 8:00 horas, se restringirá por completo la circulación de cualquier vehículo ajeno al evento dentro de la zona delimitada.
El área cercada afectará de manera directa a quienes viven o transitan por la zona sur de la capital. Las vialidades que contemplan cierres dentro de este perímetro son:
- Santa Úrsula
- Circuito Azteca
- Lateral del Anillo Periférico
- Avenida del Imán
- Gran Sur
- Calzada de Tlalpan
- Acoxpa
- Avenida Las Torres
¿Dónde están las pantallas en CDMX para ver el México vs Inglaterra?
De acuerdo con el mapa y desglose técnico presentado por el Gobierno de la CDMX, los puntos específicos autorizados de transmisión son los siguientes:
- Ángel de la Independencia: Se mantiene como el epicentro principal de la concentración y cuenta con un escenario con pantalla y una pantalla gigante.
- Glorieta de la Diana Cazadora: Punto de inicio de este bloque de transmisiones equipado con una pantalla chica.
- Glorieta del Ahuehuete: Ubicada sobre el mismo corredor de Paseo de la Reforma, está equipada con una pantalla grande.
- Monumento a Cuauhtémoc (Glorieta de Cuauhtémoc): Localizada en el cruce de Reforma e Insurgentes, cuenta con una pantalla grande.
- Glorieta de Amajac: Zona de transición hacia el Centro Histórico que dispone de una Pantalla Chica para los transeúntes.
- Estación del Metrobús El Caballito: Funciona como uno de los núcleos de mayor afluencia, al contar con un escenario con pantalla y una pantalla grande fija.
- Monumento a la Revolución: Espacio habilitado a unas cuadras de Reforma por Avenida de la República, el cual tiene integrado un escenario con pantalla.
- Esquina de Av. Juárez y Revillagigedo: Área colindante con la Alameda Central provista con una Pantalla Chica para desahogar el flujo peatonal.
¿A qué hora juega México vs Inglaterra el domingo 5 de julio?
La emoción del México vs. Inglaterra se vivirá a través de las pantallas. La transmisión estará disponible por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y aztecadeportes.com, a las 18:00 se vivirá el México vs. Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.