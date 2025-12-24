¡Precio del dólar en México sigue bajando! Tipo de cambio en México para este 24 de diciembre 2025

¡Milagro de Navidad! El precio el dólar estadounidense bajo al comienzo de la jornada de este 24 de diciembre 2025, sumando tres días de pérdidas.

Te compartimos el tipo de cambio en México para esta Nochebuena.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 24 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.55 pesos la compra y se vende en $18.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este miércoles.

La moneda estadounidense se encamina a su peor caída anual desde 2017, mientras los inversionistas apuestan por que la Reserva Federal de Estados Unidos, tendría espacio para recortar aún más las tasas de interés el próximo año.

Dólar en México baja por tercer día consecutivo|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 42 de diciembre 2025

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.95 pesos la compra y se vende a $13.74 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 24 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 24 de diciembre 2025 en 87 mil 159 pesos por unidad, registrando una baja de 0.31% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 561 mil 061 pesos por unidad.

Bitcoin en México registra una baja|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 24 de diciembre 2025?

El precio del petróleo subió levemente este miércoles por sexto día consecutivo, apoyados por el sólido crecimiento económico de Estados Unidos y el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia, aunque los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020.

