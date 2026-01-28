Dólar bajo presión HOY: qué está pasando y cómo afecta el precio al tipo de cambio en México

Si este miércoles 28 de enero estás por cambiar dólares, hacer un pago o decidir si te conviene invertir o vender esta divisa, hay un dato clave que no puedes ignorar: el dólar sigue bajo presión y su comportamiento está marcando el ritmo del tipo de cambio en México desde primera hora del día: ¿Cuál es el precio del dólar HOY?

Durante esta jornada, la divisa estadounidense muestra debilidad a nivel global, en medio de un entorno de cautela entre inversionistas. La atención está puesta en las señales políticas y monetarias de Estados Unidos, así como en la reacción de otros bancos centrales, factores que han reducido el atractivo del dólar como refugio.

Este 28 de enero, el dólar se mantiene estable en las primeras operaciones, pero se perfila para cerrar una de sus semanas más negativas en meses .

Otras monedas han ganado terreno con fuerza: el euro se mantiene en niveles no vistos desde 2021, la libra avanza cerca de máximos de varios años y el yen registra uno de sus mejores desempeños recientes, impulsado por expectativas de una posible intervención conjunta entre Japón y Estados Unidos.

Precio del dólar HOY en México: tipo de cambio frente al peso

Durante la apertura bancaria de este 28 de enero, el precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.15 pesos a la compra y $17.31 pesos a la venta . Este valor puede servirte como referencia para realizar tu transacción con la mejor opción según tu necesidad.

Banco Azteca permite intercambiar divisas todos los días del año, con un horario amplio de 09:00 a 21:00 horas, lo que facilita realizar operaciones incluso fuera del horario tradicional. Aun así, recuerda que el tipo de cambio puede variar a lo largo del día, por lo que siempre es recomendable verificar el precio vigente antes de hacer cualquier movimiento.

|Banco Azteca

Precio del dólar en Tijuana HOY 28 de enero

Estar en la frontera cambia por completo la lógica del dinero. HOY miércoles 28 de enero, si estás en Tijuana y planeas cruzar a Estados Unidos, revisar el precio del dólar antes de cambiar puede ahorrarte más de lo que imaginas. En la línea, en el banco o en una casa de cambio, cada centavo cuenta.

Este 28 de enero, el dólar se vende alrededor de los $17.18 pesos en Tijuana , aunque el precio final no es fijo. Puede moverse dependiendo del banco, la casa de cambio, la hora del día e incluso la zona donde hagas la operación. Por eso, comparar antes de cambiar sigue siendo la mejor decisión para quienes cruzan o hacen pagos en dólares.

Precio del dólar canadiense HOY 28 de enero en México: cuánto se paga en bancos

No todas las divisas se mueven igual y el dólar canadiense es una de las más consultadas HOY miércoles 28 de enero en México . Si tienes un viaje en puerta, debes hacer un pago o manejas operaciones comerciales, conocer su precio antes de cambiar puede ayudarte a no perder dinero en la operación.