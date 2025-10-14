De un predio a 13 ranchos: el impresionante patrimonio del hermano de AMLO

José Ramiro López Obrador, conocido como Pepín y hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha visto un incremento extraordinario en su patrimonio en los últimos años.

Según informes obtenidos por el periodista Audelino Macario mediante solicitudes de información pública, Pepín López pasó de poseer un solo predio de 360 metros cuadrados antes de entrar a la función pública en 2004, a convertirse en dueño de 13 ranchos y vastas extensiones de tierra.

Durante el sexenio de su hermano, López Obrador duplicó su fortuna, consolidándose como uno de los funcionarios más prósperos de Tabasco. Su declaración patrimonial no reporta empresas, inversiones ni sociedades; sin embargo, sí revela efectivo suficiente para comprar tierras, ganado, vehículos y maquinaria, lo que ha despertado cuestionamientos sobre la procedencia de sus recursos.

Compras de tierras y propiedades: Las adquisiciones de José López Obrador

Entre 2018 y 2024, Pepín López adquirió ocho ranchos ganaderos por casi 7 millones de pesos, pagando en algunos casos apenas 11 mil pesos por hectárea, un precio sorprendentemente bajo considerando que la ganadería en Tabasco no es un negocio que genere rentabilidad inmediata en la compra de tierras. Este fenómeno ha levantado sospechas de posibles inconsistencias y prácticas poco transparentes durante el sexenio pasado.

Así acumuló su riqueza Pepín López Obrador

Durante el gobierno de Adán Augusto López como gobernador de Tabasco, José Ramiro ocupó el cargo de subsecretario de Gobierno durante casi dos años y participó activamente en campañas políticas, incluyendo la de Claudia Sheinbaum. Durante este periodo, logró incrementar aún más su patrimonio, al grado de poder comprar de contado un tractor nuevo de un millón 200 mil pesos, pese a que su salario anual de servidor público ronda los 89 mil pesos mensuales.

Hoy, José Ramiro López Obrador no solo es propietario de múltiples ranchos y ganado, sino que también ocupa un cargo clave como Secretario de Gobierno de Tabasco, consolidando su posición como un funcionario poderoso con capacidad económica que supera por mucho su ingreso legal.