¡El dólar sigue bajando y se aleja de los 18 pesos: Tipo de cambio en México este 12 de agosto 2026

¡Se vuelve a dar un respiro! La moneda estadounidense se mantiene sin ligeros cambios para el segundo miércoles del mes, alejándose cada vez más de los 18 pesos desde algunas semanas consecutivas; te compartimos el tipo de cambio en México hoy 12 de agosto 2026.

Recuerda que el precio del dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.84 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 12 de agosto 2026.

La moneda estadounidense registró ligeros cambios, impulsados por las renovadas tensiones en el Golfo, mientras los mercados se centraban en los próximos datos económicos de Estados Unidos, en busca de señales sobre la trayectoria de la política de la Reserva Federal.

Precio del dólar se aleja más de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 12 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.45 pesos la compra y se vende a $13.29 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el segundo miércoles del octavo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense supera los 13 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 12 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 12 de agosto 2026 en 63 mil 971 pesos por unidad, registrando un importante aumento de 0.69% en comparación con su último cierre. Suma su segundo aumento consecutivo de la semana.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 089 mil 540 pesos por unidad.

Bitcoin vuelve a subir su valor por segundo día consecutivo|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este 12 de agosto 2026?

El precio del petróleo subieron en una sesión volátil el miércoles después de que los ataques a dos barcos reforzaran las preocupaciones sobre las interrupciones en los suministros de Oriente Medio y mientras las conversaciones para poner fin a la guerra con Irán llegaban a un punto muerto.

