¡Precio del dólar supera los 18 pesos en Navidad! Así amanece el tipo de cambio en México HOY

El precio del dólar estadounidense se mantuvo sin cambios al comienzo de la jornada de este 25 de diciembre 2025, después de tres días consecutivos de pérdidas.

Fuerza Informativa Azteca te comparte el tipo de cambio en México para esta Navidad 2025.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 25 de diciembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.55 pesos la compra y se vende en $18.95 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura de este miércoles.

Precio del dólar en Tijuana hoy 25 de diciembre 2025

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $17.90 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

La moneda estadounidense se mantuvo sin cambios debido a que los mercados se mantienen cerrados por las celebraciones de Navidad 2025, por lo que se mantuvo arriba de los 18 pesos mexicanos por unidad.

Precio del dólar canadiense en México para diciembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.95 pesos la compra y se vende a $13.74 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el penúltimo miércoles del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 25 diciembre 2025?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este jueves 25 de diciembre 2025 en 87 mil 461 pesos por unidad, registrando una baja de 0.17% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 568 mil 767 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 25 de diciembre 2025?

El precio del petróleo se mantuvo a la baja y los precios se encaminaban a su mayor caída anual desde 2020, ya que los inversores sopesaban el crecimiento económico de Estados Unidos y evaluaban el riesgo de interrupciones del suministro de Venezuela y Rusia.

