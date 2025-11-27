¿A cuánto está el dólar en México? Así amanece el tipo de cambio para la última semana de noviembre 2025

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense comenzó la jornada de este 27 de noviembre 2025 con una ligera baja para la última semana del mes; te compartimos el tipo de cambio en México.

Los mercados estadounidenses se mantendrán cerrados este jueves 27 de noviembre 2025 por el Día de Acción de Gracias.

¿A cuánto está el dólar en México HOY 27 de noviembre 2025?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en 16.95 pesos la compra y se vende en $19.20 pesos mexicanos en ventanilla bancaria en la apertura del último jueves de noviembre.

El dólar se encaminaba a su mayor caída semanal tras cuatro meses de mantenerse estable, ya que los inversionistas apuestan por una mayor flexibilización monetaria. Donald Trump presiona para recortar las tasas de interés.

¿A cuánto está el dólar en el Día de Acción de Gracias?|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 27 de noviembre 2025

El precio del dólar hoy en Tijuana se ubica en $18.10 pesos la venta . Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2025

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca se ubica en $11.05 pesos la compra y se vende en $13.64 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante la apertura del primer día de la semana.

Si estás interesado en cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 27 de noviembre 2025?

El valor del Bitcoin inició la jornada de este miércoles 26 de noviembre del 2025 en 91 mil 060 dólares por unidad, registrando un leve aumenro del 0.61% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 669 mil 891 pesos por unidad.

Bitcoin registra un aumento para este jueves|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 27 de noviembre 2025?

El precio del petróleo se estabilizó este jueves debido a que los participantes del mercado sopesaban las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania frente al impacto de las sanciones occidentales contra el suministro ruso, aunque las operaciones se mantendrían escasas debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

