¿Llenarás el tanque? Conoce el precio exacto de la gasolina hoy 11 de abril en México

Para millones de conductores, salir de casa implica planificar rigurosamente sus gastos diarios, y conocer el precio de la gasolina hoy en México es el primer paso indispensable para proteger la cartera.

Este 11 de abril 2026, los costos del combustible presentan ligeras pero importantes variaciones dependiendo de la región del país en la que te encuentres. Ya sea que te desplaces al trabajo, lleves a los niños a la escuela o trabajes detrás del volante, en Azteca Noticias te detallamos cómo amanecen los tableros en las estaciones de servicio, con datos oficiales, para que tomes la mejor decisión antes de cargar.

Promedio nacional: Así arranca el costo del combustible

A nivel nacional, el panorama general muestra un mercado dinámico:

Precio de la gasolina regular se sitúa en $23.70 pesos por litro

se sitúa en $23.70 pesos por litro Precio gasolina Premium : $28.31 pesos por litro

: $28.31 pesos por litro Diésel: $28.736 pesos.

Como dato adicional y útil para quienes buscan alternativas ecológicas, el Gas Natural Vehicular (GNV) promedia los $12.60 pesos por litro a nivel país.

¿Dónde está más cara? Precios en CDMX, Jalisco y Nuevo León

El precio de la gasolina hoy en México no es uniforme en todas las entidades federativas, ya que factores logísticos y de transporte influyen en el cobro final.

En la Ciudad de México gasolina regular se vende en promedio a $23.806 pesos, la Premium a $28.44 y el diésel a $28.40 pesos.



Sin embargo, al observar otros de los estados clave y de mayor tránsito, notamos incrementos que impactan directo al bolsillo:

En Jalisco precio gasolina Premium supera la barrera anímica y se sitúa en $29.159 pesos por litro, con el diésel marcando $28.966.

Finalmente, si te encuentras manejando en el norte del país:

En Nuevo León gasolina regular te costará en promedio $24.00 pesos por litro. La roja se reporta en las estaciones regiomontanas en $29.34 pesos y el diésel resulta ligeramente más accesible que en el occidente, marcando $28.38 pesos por litro.

Desde la redacción te sugerimos comparar precios en las estaciones que se encuentren en tu ruta habitual y evitar acelerones bruscos. Estas pequeñas acciones de manejo te ayudarán a que cada gota de combustible rinda al máximo y tu economía no sufra los estragos frente a los ajustes del precio de la gasolina hoy en México.