¿Se acabó el gas LP? Así quedan los precios oficiales en CDMX, Edomex y estados

Para la semana del 22 al 28 de marzo de 2026, los precios del Gas LP en México se ubican, en gran parte del país, entre los 17 y 22 pesos por kilogramo, mientras que por litro oscilan entre los 9 y 12 pesos.

Es importante tomar en cuenta que el costo del gas varía dependiendo de la región, por lo que puede haber diferencias significativas entre municipios de la República Mexicana.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Durante este periodo, el municipio de Jiménez en Chihuahua se posiciona como uno de los más económicos, con un precio de $17.05 pesos por kilogramo y $9.20 por litro. Le sigue Hidalgo en Coahuila, donde el gas LP se vende en $17.24 por kilo y $9.31 por litro.

También destacan por sus precios bajos:

Janos, Chihuahua: $17.86 por kilogramo y $9.64 por litro

Juárez, Chihuahua: $17.42 por kilo y $9.40 por litro

¿Dónde se vende más caro el Gas LP en México?

En contraste, el Gas LP más caro se encuentra en Comandú, Baja California Sur, con un precio de $22.74 pesos por kilogramo y $12.28 por litro.

Le siguen otras zonas con costos elevados como:

Los Cabos, Baja California Sur: $22.55 por kilo y $12.18 por litro

Salvador Alvarado, Sinaloa: $22.37 por kilogramo y $12.08 por litro

Mulegé, Baja California Sur: $22.60 por kilo y $12.20 por litro

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 22 al 28 de marzo de 2026

En la Ciudad de México, el precio del Gas LP se mantiene en $19.36 pesos por kilogramo y $10.45 por litro, con ligeras variaciones respecto a la semana previa.

Por su parte, en el Estado de México, el costo también se ubica en $19.36 por kilo y $10.45 por litro, aunque puede cambiar ligeramente dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey?

En la Guadalajara, dentro de la Zona Metropolitana, el Gas LP se vende en $19.49 pesos por kilogramo y $10.52 por litro.

Mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio alcanza los $19.42 por kilo y $10.49 por litro.

Recuerda consultar periódicamente los precios oficiales publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para tomar decisiones informadas antes de recargar tu tanque de gas.

