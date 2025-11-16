¿Aumentó al precio del Gas LP en México? Así queda el costo del 16 al 22 de noviembre 2025; lista por estados

¿Se te acabo el tanque? La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló el nuevo precio del Gas LP en México para la semana del 16 al 22 de noviembre de 2025 esta es la lista de costos por estado.

Precio del Gas LP en México del 16 al 22 de noviembre 2025

Los precios del Gas LP en México para esta semana se ubica entre los 18 a los 23 pesos por kilogramo en gran parte del país, mientras que por litro se ubica entre los 10 a los 12 pesos.

Recuerda que el costo de gas puede cambiar dependiendo de la región, pues en algunos lugares de la República Mexicana.

¿En dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 16 al 22 de noviembre 2025, el precio del Gas LP más barato está en el municipio de Tapachula, Chiapas en $18.98 el kilogramo y $10.20 pesos el litro , seguido de Puebla en $19.29 el kilogramo y $10.42 el litro.

Otras de las zonas con el precio más bajo del Gas LP es el municipio de Coquimatlán, Colima, ubicándose en $19.77 kilogramo y en $10.68 litro.

Además de Aldama, Chihuahua en $20.12 el kilogramo y en 10.86 el litro.

Mientras funcionarios protegidos por #Morena lucran con el robo de combustible en #Tabasco, en el centro del país miles de familias enfrentan el racionamiento de #GasLP#Pemex no cumple con la distribución y las gaseras acusan desabasto en Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Estado de… pic.twitter.com/YPqgAramTQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 13, 2025

¿En dónde sale más caro el Gas LP en México?

Por otro lado, en Mulegé , Baja California Sur, el Gas LP se ubica en 23.04 pesos el kilogramo y en 12.44 el litro, convirtiéndose en la zona más cara.

A este le sigue el municipio de Orizaba, Veracruz ubicándose en $20.90 kilogramos y $11.29 el litro, seguido de Yucatán, ubicándose en $20.34 pesos el kilogramo y 10.98 el litro .

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 16 al 22 de noviembre 2025

¡Atención, ciudadanos! La Comisión Nacional de Energía (CNE) reveló que el precio del Gas LP en Ciudad de México (CDMX) se ubica en 19.64 pesos el kilogramo y $10.61 el litro, esto para la semana del 16 al 22 de noviembre 2025. El costo de este producto no registró cambios respecto a la semana anterior.

Mientras que el precio del Gas LP en el Estado de México (Edomex) se sube a los 19.64 pesos el kilogramo y a $10.61 el litro. Recuerda que el costo dependerá del municipio en el que residas.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precio del 16 al 22 de noviembre 2025

Para la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco, el precio del Gas LP está en 19.93 pesos por kilo y 10.76 pesos por litro, mientras que en Monterrey, Nuevo León, el precio del gas alcanza los 19.86 pesos por kilo y 10.72 pesos por litro.