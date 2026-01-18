Prepárate para el frío: Así quedó el costo del Gas LP para el 18 a 24 de enero de 2026

Durante la semana del 18 al 24 de enero de 2026, el precio del Gas LP en México se mantiene en un rango aproximado de 16 a 22 pesos por kilogramo en gran parte del país. En tanto, el costo por litro oscila entre 9 y 12 pesos, de acuerdo con la región.

Es importante considerar que el precio del gas doméstico puede variar según la zona de la República Mexicana, ya que cada municipio cuenta con tarifas máximas específicas.

¿Dónde está más barato el Gas LP en México?

Para el periodo del 18 al 24 de enero de 2026, el precio más bajo del Gas LP se registra en el municipio de Jiménez, Coahuila, donde se vende en 16.78 pesos por kilogramo y 9.06 pesos por litro.

Le sigue Guerrero, Coahuila, con un costo de 16.97 pesos por kilo y 9.16 pesos por litro.

Otras localidades con precios más accesibles son Ascensión, Chihuahua, donde el Gas LP se comercializa en 17.59 pesos por kilogramo y 9.50 pesos por litro, así como Coyame del Sotol, Chihuahua, con un precio de 17.97 pesos por kilo y 9.70 pesos por litro.

📅 Vigencia: Del 18 al 24 de enero del 2026 pic.twitter.com/FU2ZrBSEkU — Comisión Nacional de Energía (@CNE_Mex) January 17, 2026

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En contraste, el municipio de Comondú, Baja California Sur, encabeza la lista de las zonas más caras, con un precio de 22.45 pesos por kilogramo y 12.12 pesos por litro.

Le siguen Los Cabos, Baja California Sur, con 22.26 pesos por kilo y 12.02 pesos por litro; Loreto, Baja California Sur, donde el gas cuesta 22.31 pesos por kilogramo y 12.05 pesos por litro; además de Angostura, Sinaloa, con 22.08 pesos por kilo y 11.92 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 18 al 24 de enero de 2026

La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que, para esta semana, el precio del Gas LP en la Ciudad de México (CDMX) se mantiene en 19.12 pesos por kilogramo y 10.32 pesos por litro, con una ligera alza en comparación con la semana anterior.

En el Estado de México (Edomex), el precio también se ubica en 19.12 pesos por kilo y 10.32 pesos por litro, aunque el costo final puede variar dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 18 al 24 de enero de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco, el Gas LP se vende en 19.20 pesos por kilogramo y 10.37 pesos por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el precio alcanza los 19.13 pesos por kilo y 10.33 pesos por litro.

