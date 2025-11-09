¿Te sale caro llenar el tanque? Precio del litro de gasolina en México hoy 9 de noviembre 2025

¿Te quedaste sin combustible? Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 9 de noviembre 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.

El costo puede variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas cargar combustible.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos

Diésel precio por litro: 26.13 pesos

Precio del gas natural vehicular 9 de noviembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.58 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 9 de noviembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el segundo domingo de noviembre.



Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.78 pesos

Diésel precio por litro: 25.88 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 9 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.26 pesos

Diésel precio por litro: 25.68 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 9 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.33 pesos

Diésel precio por litro: 26.21 pesos

Precio de gasolina hoy 9 de noviembre 2025 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligera baja para este domingo.



Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.94 pesos

Diésel precio por litro: 25.80 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima?

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.78 pesos

Diésel precio por litro: 26.59 pesos

Precio de gasolina en Sonora para noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.14 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.68 pesos

Diésel precio por litro: 26.15 pesos

Precio de gasolina en Guerrero hoy 9 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.71 pesos

Diésel precio por litro: 26.45 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Sonora , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.14 pesos por litro , seguido de la Monterrey en 23.39 pesos.

Estado en el que es más caro el precio de la gasolina en México

Por el contrario, Guadalajara es el lugar más caro, cotizando en 23.87 pesos el litro .

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?

Existen diversas razones por las que el precio de la gasolina en México aumenta día con día; te compartimos algunos de los motivos están el aumento de impuestos, el internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de refinación y distribución.