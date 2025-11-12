¿Toca transporte? Así queda el Hoy No Circula para este 12 de noviembre de 2025
Este miércoles, en CDMX y 18 municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula, los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 y hologramas 1 y 2 no circularán de 5:00 a 22:00 h.
Este miércoles el programa Hoy No Circula aplica para la zona metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Los vehículos que no podrán circular entre las 5:00 y 22:00 horas son los que cumplen los siguientes criterios:
- Engomado de color rojo.
- Terminación de placa 3 o 4.
- Holograma 1 o 2.
¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?
Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos que cumplan con una de las siguientes condiciones:
- Holograma 0 o 00.
- Vehículos eléctricos o híbridos (categoría I o II).
- Transporte público, de carga, motocicletas y autos con ciertas placas especiales o permisos.
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb
¿En qué zonas aplica el programa Hoy No Circula?
El Hoy No Circula del miércoles 12 de noviembre de 2025 corresponde a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a los siguientes 18 municipios del Estado de México:
Municipios del Edomex:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿Qué pasa si circulas cuando no te toca?
De acuerdo con las normas vigentes, quienes no respeten la restricción pueden ser sujetos a sanciones. Por ejemplo, multas que pueden ir de 20 a 30 veces la UMA, lo cual equivale aproximadamente a entre $2,074.80 y $3,113.20 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón si se detecta circulando en el horario de restricción.
Consejos prácticos para este miércoles:
- Verifica el holograma, engomado y terminación de tu placa antes de circular.
- Si eres conductor con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, considera usar transporte público o alternativas de movilidad para evitar sanción.
- Si tu vehículo está exento (holograma 0/00, eléctrico/híbrido), conserva la documentación que valide tu condición.
- Consulta fuentes oficiales en línea, como la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), para actualizaciones sobre contingencias o activación de “Doble Hoy No Circula”.