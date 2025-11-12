¿Toca transporte? Así queda el Hoy No Circula para este 12 de noviembre de 2025

Este miércoles el programa Hoy No Circula aplica para la zona metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Los vehículos que no podrán circular entre las 5:00 y 22:00 horas son los que cumplen los siguientes criterios:



Engomado de color rojo.

Terminación de placa 3 o 4.

Holograma 1 o 2.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos que cumplan con una de las siguientes condiciones:



Holograma 0 o 00.

Vehículos eléctricos o híbridos (categoría I o II).

Transporte público, de carga, motocicletas y autos con ciertas placas especiales o permisos.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

¿En qué zonas aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula del miércoles 12 de noviembre de 2025 corresponde a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Municipios del Edomex:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¡Adiós multa! 👋 Condonación 100% en verificación vehicular extemporánea. Programa tu cita: https://t.co/003RnMJOzV



Consulta todos los detalles y conoce si eres acreedor al beneficio: https://t.co/G45glOFABX pic.twitter.com/FY12Db3n1b — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 11, 2025

¿Qué pasa si circulas cuando no te toca?

De acuerdo con las normas vigentes, quienes no respeten la restricción pueden ser sujetos a sanciones. Por ejemplo, multas que pueden ir de 20 a 30 veces la UMA, lo cual equivale aproximadamente a entre $2,074.80 y $3,113.20 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón si se detecta circulando en el horario de restricción.

Consejos prácticos para este miércoles:

