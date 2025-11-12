Logo InklusionSitio accesible
¿Toca transporte? Así queda el Hoy No Circula para este 12 de noviembre de 2025

Este miércoles, en CDMX y 18 municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula, los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 y hologramas 1 y 2 no circularán de 5:00 a 22:00 h.

Hoy No Circula miércoles 12 de noviembre de 2025 en CDMX y Edomex; restricción para engomado rojo, placas 3 y 4|FIA
Escrito por: Oscar Morales
Este miércoles el programa Hoy No Circula aplica para la zona metropolitana de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Los vehículos que no podrán circular entre las 5:00 y 22:00 horas son los que cumplen los siguientes criterios:

  • Engomado de color rojo.
  • Terminación de placa 3 o 4.
  • Holograma 1 o 2.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Quedan exentos del Hoy No Circula los vehículos que cumplan con una de las siguientes condiciones:

  • Holograma 0 o 00.
  • Vehículos eléctricos o híbridos (categoría I o II).
  • Transporte público, de carga, motocicletas y autos con ciertas placas especiales o permisos.

¿En qué zonas aplica el programa Hoy No Circula?

El Hoy No Circula del miércoles 12 de noviembre de 2025 corresponde a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y a los siguientes 18 municipios del Estado de México:

Municipios del Edomex:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

¿Qué pasa si circulas cuando no te toca?

De acuerdo con las normas vigentes, quienes no respeten la restricción pueden ser sujetos a sanciones. Por ejemplo, multas que pueden ir de 20 a 30 veces la UMA, lo cual equivale aproximadamente a entre $2,074.80 y $3,113.20 pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón si se detecta circulando en el horario de restricción.

Consejos prácticos para este miércoles:

  • Verifica el holograma, engomado y terminación de tu placa antes de circular.
  • Si eres conductor con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, considera usar transporte público o alternativas de movilidad para evitar sanción.
  • Si tu vehículo está exento (holograma 0/00, eléctrico/híbrido), conserva la documentación que valide tu condición.
  • Consulta fuentes oficiales en línea, como la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), para actualizaciones sobre contingencias o activación de “Doble Hoy No Circula”.
