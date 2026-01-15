¿Te alcanzó la gasolina hasta la quincena? Este es el precio de la Magna y Premium HOY en México

Descubre el precio de la gasolina en México para hoy jueves 15 de enero de 2026. Compara los costos de la Magna, Premium y Diésel y en Fuerza Informativa Azteca , entérate de cuánto pagarás al llenar tu tanque.

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Este reporte se basa en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

Información clave para planear gastos y optimizar cada carga. De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este jueves 15 de enero de 2026 son:

Precio de la gasolina Magna (Regular): $23.37 pesos por litro



Precio de la gasolina Premium hoy : $25.83 pesos por litro



: $25.83 pesos por litro Precio del Diésel: $26.36 pesos por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 15 de enero de 2026

Precio mínimo del Gas Natural Vehicular: $10.99 pesos por litro



Precio promedio del Gas Natural Vehicular: $12.60 pesos por litro



Precio máximo del Gas Natural Vehicular: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy jueves 15 de enero de 2026

Gasolina Regular: $23.44 pesos por litro



Gasolina Premium



Diésel: $26.14 pesos por litro.

Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 15 de enero de 2026

Precio de la Magna : $23.74 pesos por litro



: $23.74 pesos por litro Precio de la Premium : $26.35 pesos por litro



: $26.35 pesos por litro Precio del Diésel hoy: $26.40 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 15 de enero de 2026

Precio de la Gasolina hoy (Regular): $23.59 pesos por litro



(Regular): $23.59 pesos por litro Gasolina Premium: $27.15 pesos por litro



Diésel: $25.09 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy jueves 15 de enero de 2026 en México|Pexels

Gasolina en el Estado de México hoy 15 de enero de 2026

Magna: $23.56 pesos por litro



Premium: $25.32 pesos por litro



Diésel: $25.87 pesos por litro.



📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.44 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.15 pesos por litro).

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy jueves 15 de enero de 2026?

Cálculos aproximados por llenar tu tanque en México:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos



Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos



Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos



Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

Hoy No Circula jueves 15 de enero de 2026

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este jueves 15 de enero de 2026 aplica conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).