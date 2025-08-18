¿Nuevo precio golpeará tu bolsillo? Costo de la gasolina hoy 18 de agosto del 2025

¿Buscas los costos más bajos que no afecten a tu cartera? Conoce si el nuevo precio de la gasolina magna o premium, hoy 18 de agosto del 2025, tendrá un impacto fuerte ante la incertidumbre del desabasto de gasolina, como en ciudades de Chiapas, Estado de México y CDMX.

Presta mucha atención a esta guía actualizada de Fuerza Informativa Azteca para ahorrar al cargar combustible y conocer cómo se ha movido el costo por región este inicio de semana.

Recuerda que el precio de gasolina es el que corresponde al reporte de los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

#CDMX | ¿Y la gasolina?



Automovilistas nos cuentan que no hay combustible en algunas gasolineras. La roja no llega a muchos puntos de la capital y la magna está escaseando; el servicio que hay no es suficiente@vaitiaremateos nos cuenta en #HechosAM pic.twitter.com/Wh04kHtXEm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2025

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 18 de agosto de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.77 pesos



Diésel precio por litro: 26.28 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy lunes 18 de agosto del 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos



Promedio por litro: 12.55 pesos



Máximo por litro: 13.99 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 18 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.83 pesos



Diésel precio por litro: 25.85 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Estado de México hoy 18 de agosto del 2025?

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 25.21 pesos



Diésel precio por litro: 25.70 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 18 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 26.16 pesos



Diésel precio por litro: 26.27 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 18 de agosto?

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos



Gasolina Premium precio por litro: 27.06 pesos



Diésel precio por litro: 25.88 pesos

¿En qué lugar es más barato el precio del combustible hoy 18 de agosto?

El precio de la gasolina para hoy, lunes 18 de agosto del 2025, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.

