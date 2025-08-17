En los últimos días, varias gasolineras en la Ciudad de México han presentado un desabasto considerable, especialmente de gasolina Premium, situación que continúa este fin de semana sin una solución clara a la vista.

Usuarios y despachadores coinciden en señalar que este problema se ha extendido por varias semanas y que las estaciones solo cuentan con gasolina Magna, dejando a muchos consumidores preocupados y obligados a buscar en varias estaciones.

Testimonios de despachadores y automovilistas sobre el desabasto de gasolina

Ivonne, una despachadora de una gasolinera de la capital, comentó que desde hace varios días mantienen un cartel que indica “Aviso, no hay engaño”, debido a que la gasolina Premium no ha llegado, y que este fin de semana la situación permanece igual. Leonardo, otro despachador, señaló que el problema se ha presentado desde aproximadamente el martes de esta semana.

Los usuarios también reportan largas filas y una creciente incertidumbre al no poder encontrar el tipo de combustible que generalmente utilizan. Ricardo, un automovilista afectado, relató que el mismo día de su visita no había gasolina Premium disponible y en algunos lugares había filas largas para cargar.

Osvaldo, despachador en otra gasolinera, mencionó que llevan alrededor de dos semanas sin que les llegue gasolina Premium, aunque desconocen las causas del desabasto. Explicó que la falta de este combustible provoca que muchos clientes busquen otras opciones o incluso se vayan a estaciones con suministro regular.

¿Escasezde gasolina magna? Estos son los retos que enfrentan

Para quienes usualmente prefieren gasolina Magna, la situación también ha sido complicada, ya que deben recorrer varias gasolineras para encontrarla. Emmanuel, otro automovilista, indicó que en una gasolinera cercana tampoco había combustible, a pesar de ser fin de semana y quincena, y explicó que a pesar de que la Premium es más cara, él está acostumbrado a la Magna, por lo que prefiere esperar a que haya disponibilidad.

Sobre #retrasos en reparto de #combustible la semana pasada en Nuevo León, #Chiapas y Valle de México, “estos se debieron a ajustes en los mantenimientos, mismos que han sido atendidos al 100% y el abasto ha sido regularizado en su totalidad” Pemex.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/KtgXuWn2fi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 18, 2025

Situación temporal según Pemex y la incertidumbre entre consumidores

Aunque Pemex asegura que el desabasto es un problema temporal, las estaciones de servicio no tienen claridad sobre cuánto tiempo durará esta situación. La incertidumbre y la zozobra se han incrementado entre los consumidores capitalinos, que a menudo especulan sobre posibles estrategias comerciales relacionadas con la distribución y venta del combustible, como mencionó Ricardo, quien dijo:

“Hay veces que hacen eso, que la esconden y luego ya cuando la suben ya sacan la gasolina”.