¡Ojo antes de cargar! Nuevo precio de gasolina HOY 20 de diciembre de 2025

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 20 de diciembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio actualizado de la gasolina en México.

Este reporte de gasolina hoy en México está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga.

⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este sábado 20 de diciembre de 2025 son:

Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.38 por litro

Precio de la Gasolina Premium: $25.88 por litro

Precio del Diésel: $26.41 por litro.

🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 20 de diciembre de 2025

Precio mínimo: $10.99 pesos por litro

Precio promedio: $12.60 pesos por litro

Precio máximo: $14.49 pesos por litro.

🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy 20 de diciembre de 2025

Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro

Diésel: $26.20 pesos por litro.

⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco al 20 de diciembre de 2025

Magna: $23.83 pesos por litro

Premium: $26.49 pesos por litro

Diésel: $26.51 pesos por litro.

🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 20 de diciembre de 2025

Gasolina Regular: $23.72 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.20 pesos por litro

Diésel: $26.13 pesos por litro.

🛻 Gasolina en el Estado de México al 20 de diciembre de 2025

Magna: $23.59 pesos por litro

Premium: $25.32 pesos por litro

Diésel: $25.84 pesos por litro.

📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.49 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el estado más caro ($27.20 pesos por litro de gasolina Premium).

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 20 de diciembre de 2025?

Cálculos aproximados para este sábado 20 de diciembre de 2025:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

¿Nuevo precio de la gasolina? Impuestos para el precio del combustible en diciembre de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel que corresponde al periodo que va de este sábado 20 de diciembre al miércoles 31 de diciembre de 2025.

La SHCP mantiene en 0% el estímulo fiscal a la gasolina magna, para el periodo que va de este sábado 20 de diciembre al miércoles 31 de diciembre. Con ello, se alcanzan más 37 semanas consecutivas sin apoyo al impuesto por parte de la dependencia.

De igual forma, el subsidio para el Diésel continúa en 0%. Mientras que la gasolina Premium cumplirá su semana número 108 sin estímulo fiscal.

