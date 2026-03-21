¡Por los cielos! Nuevo precio de la gasolina hoy en México; esto pagarás por tu tanque

Si estás planeando tus gastos de movilidad, es clave conocer cuánto cuesta la gasolina hoy sábado 21 de marzo de 2026 en México, para que puedas decidir dónde cargar combustible sin gastar de más en este Día de la Primavera.

El precio de la gasolina en México sigue siendo uno de los temas más relevantes para automovilistas, debido a las constantes variaciones entre estados y ciudades del país. Este reporte se basa en datos oficiales y plataformas especializadas, como la Comisión Nacional de Energía (CNE), fundamentales para optimizar tu gasto; ¿Hay un impacto por

📊 ¿Cuál es el precio promedio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con los últimos datos disponibles, los precios promedio nacionales este sábado 21 de marzo de 2026 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.67 pesos por litro



Gasolina Premium: $27.12 pesos por litro



Diésel: $28.48 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en la Ciudad de México

En ciudades clave del país, los precios de la gasolina reflejan tendencias similares al promedio nacional:

Gasolina Magna: $23.80 por litro

Gasolina Premium: $27.59 por litro

Diésel: $28.27 por litro.

Precio de gasolina hoy sábado 21 de marzo de 2026 en México|Pexels

TAMBIÉN DE PUEDE INTERESAR: ¿Alivia la crisis energética? Estados Unidos levanta sanciones al petróleo de Irán

Precio de la gasolina en Jalisco HOY 21 de marzo de 2026

Gasolina Regular: $23.98 por litro

Gasolina Premium: $27.56 por litro

Diésel: $28.34 por litro.

Precio de la gasolina hoy en Nuevo León (21/03/2026)

Precio de la Gasolina Regular: $23.96 por litro

Precio de la gasolina Premium: $27.67 por litro

Precio del Diésel: $27.80 por litro.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex? Precio al 21 de marzo de 2026

Precio de la Magna: $23.65 por litro



Precio de la Premium: $26.83 por litro



Diésel: $27.98 por litro.



En general, el Estado de México mantiene precios competitivos en gasolina regular, mientras que Nuevo León presenta los costos más elevados en gasolina Premium.

🚗 ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy?

Si estás calculando tu gasto, estos son estimados con base en los precios actuales:

Tanque de 45 litros (Regular): $1,050 – $1,065 pesos

Tanque de 45 litros (Premium): $1,160 – $1,220 pesos

Tanque de 65 litros (Regular): $1,515 – $1,538 pesos

Tanque de 65 litros (Premium): $1,675 – $1,762 pesos.



El precio del combustible sigue siendo un factor clave en la economía diaria, y se mueven por la actual crisis energética generada en medio de la Guerra entre Etsdos Unidos e Israel contra Irán, ¿Crees que los precios de la gasolina en México se mantendrán estables o veremos nuevos aumentos en las próximas semanas?