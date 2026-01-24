¡Revisa antes de cargar! Nuevo precio de la gasolina HOY en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 24 de enero de 2026, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina en México.

Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga.

⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para hoy sábado 24 de enero de 2026 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.33 pesos por litro



Gasolina Premium : $25.80 pesos por litro



: $25.80 pesos por litro Diésel: $26.34 pesos por litro.

🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 24 de enero de 2026

Precio mínimo: $10.99 pesos por litro



Precio promedio: $12.06 pesos por litro



Precio máximo: $14.49 pesos por litro.



🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 24 de enero de 2026

Gasolina Regular: $23.44 pesos por litro



Gasolina Premium: $25.07 pesos por litro



Diésel: $26.12 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy sábado 24 de enero de 2026 en México|Pexels

⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 24 de enero de 2026

Magna: $23.73 pesos por litro



Premium: $26.30 pesos por litro



Diésel: $26.38 pesos por litro.

🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 24 de enero de 2026

Gasolina Regular: $23.70 pesos por litro



Gasolina Premium: $27.08 pesos por litro



Diésel: $25.01 pesos por litro.

🛻 Gasolina en el Estado de México hoy 24 de enero de 2026

Magna: $23.55 pesos por litro



Premium: $25.30 pesos por litro



Diésel: $25.86 pesos por litro.



📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.44 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.08 pesos por litro).

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy sábado 24 de enero de 2026?

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos



Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos



Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos



Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

¿Nuevo precio de la gasolina? Impuestos para el precio del combustible en enero de 2025

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel que corresponde al periodo que va de este sábado 24 de enero al viernes 30 de enero de 2026.

La SHCP mantiene en 0% el estímulo fiscal a la gasolina Magna, con ello, se alcanzan 42 semanas consecutivas sin apoyo al impuesto por parte de la dependencia. De igual manera, el subsidio para el Diésel continúa en 0%. Mientras que la gasolina Premium alcanzará su semana número 112 sin estímulo fiscal.