La otra cara de la protesta: comerciantes del Centro reportan pérdidas millonarias por campamento de la CNTE

Comerciantes y trabajadores del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) aseguran que enfrentan una de las peores crisis económicas de los últimos años debido al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a las medidas de seguridad implementadas en la zona.

CNTE afecta miles de fuentes de empleo en el Centro de la CDMX

Aseguran que las vallas y cierres de accesos han reducido drásticamente la llegada de clientes y turistas, afectando miles de fuentes de empleo.

De acuerdo con comerciantes, la situación se ha vuelto insostenible. Muchos negocios permanecen prácticamente vacíos desde que comenzaron las movilizaciones y los cierres en calles cercanas al Zócalo.

José Luis, comerciante de la zona, relató que incluso tuvo dificultades para cubrir el pago de la nómina de sus trabajadores debido a la caída de ingresos.

Otros empresarios aseguran sentirse abandonados por las autoridades y señalan que cada año enfrentan afectaciones similares durante las protestas.

Los comerciantes sostienen que el problema se agravó cuando, además del campamento instalado por la CNTE, se colocaron vallas para restringir el acceso a varias calles del primer cuadro de la ciudad.

Según denuncian, esta medida terminó por aislar a miles de establecimientos que dependen del flujo constante de visitantes.

Pérdidas millonarias para comeriantes en el Zócalo de la CDMX

Representantes del sector afirman que al menos 20 mil comercios ubicados dentro del perímetro afectado han resentido una fuerte disminución en sus ventas.

La situación también impacta a los cerca de 150 mil trabajadores que diariamente laboran en el Centro Histórico, entre ellos meseros, empleados de mostrador, vendedores y personal de servicios.

Jonathan, mesero de un restaurante de la zona, explicó que la reducción de clientes ha afectado directamente sus ingresos y los de su familia, ya que depende de las propinas y de la actividad económica del lugar donde trabaja.

De acuerdo con estimaciones de comerciantes, las pérdidas acumuladas durante las dos semanas de bloqueos y restricciones ya superan los 640 millones de pesos.

Mientras el conflicto continúa sin una solución definitiva, empresarios y trabajadores insisten en que su principal demanda no son apoyos económicos, sino que se restablezcan las condiciones para que los clientes puedan regresar y los negocios operen con normalidad.