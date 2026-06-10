¿Caos en carreteras de México? Bloqueos, accidentes masivos y tramos cerrados en vivo
¿Trasitarás por carreteras de México? Revisa la actividad en vialidades nacionales con de accidentes, bloqueos, reducción de carriles y tramos cerrados para este miércoles 10 de junio.
¿Vas a transitar por carreteras de México? Te damos el reporte de la actividad completa de bloqueos, accidentes, cierres de casetas y reducción de carriles para este miércoles 10 de junio.
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¿Caos en carreteras de México? Bloqueos, accidentes masivos y tramos cerrados en vivo
Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco
Se reporta un cierre parcial de la circulación sobre la autopista Cuernavaca - Acapulco, a la altura del kilómetro 137, con dirección a Cuernavaca.
Personal de emergencia y vialidad ya se encuentra en la zona para retirar objetos de la carpeta asfáltica debido a un incidente (caída de carga).