¿Abren los bancos en CDMX este 11 de junio? Así será el servicio en las sucursales

Los bancos en la Ciudad de México mantendrán sus servicios habituales este jueves 11 de junio. La atención al público se realizará en horarios establecidos por cada institución, por lo que se recomienda a los usuarios considerar tiempos de operación para realizar trámites en ventanilla.

¿Abrirán los bancos el 11 de junio 2026?

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las sucursales bancarias ubicadas en la Ciudad de México (CDMX) operarán con normalidad el próximo jueves 11 de junio, fecha que coincide con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con la ABM, la atención al público y los servicios financieros se brindarán en los horarios establecidos por cada institución, sin cambios en la operación habitual en las ventanillas, cajeros y otros servicios bancarios.

Las sucursales bancarias en la CDMX operarán con normalidad el próximo 11 de junio.

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Banco Azteca mantendrá sus horarios de 9am a 9pm

Banco Azteca operará con normalidad este 11 de junio 2026, manteniendo su horario habitual en todas sus sucursales de la República Mexicana. La atención al público será de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, reafirmando su compromiso de estar cerca de sus los 365 días del año.

¿Qué otros días cierran los bancos en México? Este es el calendario de suspensiones

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer el calendario de bancos en México 2026, en el que se marcan los días feriados en las que las instituciones bancarías NO abrirán sus puertas.



16 de septiembre 2026 - Conmemoración de la Independencia de México.

2 de noviembre 2026 - Día feriados por el Dia de Muertos.

16 de noviembre 2026 - Conmemoración a la Revolución Mexicana, ocurrida el 20 de noviembre.

12 de diciembre 2026 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre 2026 -Celebraciones de Navidad.

1 de enero 2027 - Celebraciones de Año Nuevo.

📑 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2026 en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/cqdCYijHMd pic.twitter.com/SbQoU5zQHL — CNBV (@cnbvmx) December 26, 2025

Este listado oficial sirve como referencia para clientes y usuarios, ya que permite anticipar las fechas en las que no habrá atención en sucursales debido a suspensiones programadas a nivel nacional.