¿Dónde sale barata? Checa el precio de la gasolina HOY 26 de diciembre en México

Descubre el precio de la gasolina en México para hoy viernes 26 de diciembre de 2025. Compara los costos de la gasolina Magna (Regular), Premium y Diésel y conoce cuánto pagarás al llenar tu tanque.

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy viernes 26 de diciembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio actualizado de la gasolina en México.

⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga. De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este viernes 26 de diciembre de 2025 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.40 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.86 pesos por litro

Diésel: $26.40 pesos por litro.

🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 26 de diciembre de 2025

Precio mínimo del Gas Natural Vehicular: $10.99 pesos por litro

Precio promedio del Gas Natural Vehicular : $12.60 pesos por litro

Precio máximo del Gas Natural Vehicular: $14.49 pesos por litro.

🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy viernes 26 de diciembre de 2025

Gasolina Regular: $23.45 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.12 pesos por litro

Diésel: $26.19 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy viernes 26 de diciembre de 2025 en México|Pexels

⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 26 de diciembre de 2025

Magna: $23.81 pesos por litro

Premium: $26.48 pesos por litro

Diésel: $26.49 pesos por litro.

🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 26 de diciembre de 2025

Gasolina Regular: $23.69 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.20 pesos por litro

Diésel: $26.13 pesos por litro.

🛻 Gasolina en el Estado de México hoy 26 de diciembre de 2025

Magna: $23.59 pesos por litro

Premium: $25.32 pesos por litro

Diésel: $25.84 pesos por litro.

📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.475pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.20 pesos por litro).

Conoce el precio de la gasolina en México para hoy viernes 26 de diciembre de 2025|FIA

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy viernes 26 de diciembre de 2025?

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

🚙 Hoy No Circula viernes 26 de diciembre de 2025

¿Contingencia ambiental? Antes de salir, recuerda que te recomendamos consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este viernes 26 de diciembre de 2025 aplica conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).