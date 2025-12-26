¿Dónde sale barata? Checa el precio de la gasolina HOY 26 de diciembre en México
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy viernes 26 de diciembre de 2025, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio actualizado de la gasolina en México.
⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, gasolina Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga. De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este viernes 26 de diciembre de 2025 son:
- Gasolina Magna (Regular): $23.40 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.86 pesos por litro
- Diésel: $26.40 pesos por litro.
🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 26 de diciembre de 2025
- Precio mínimo del Gas Natural Vehicular: $10.99 pesos por litro
- Precio promedio del Gas Natural Vehicular : $12.60 pesos por litro
- Precio máximo del Gas Natural Vehicular: $14.49 pesos por litro.
🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy viernes 26 de diciembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.45 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.12 pesos por litro
- Diésel: $26.19 pesos por litro.
⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 26 de diciembre de 2025
- Magna: $23.81 pesos por litro
- Premium: $26.48 pesos por litro
- Diésel: $26.49 pesos por litro.
🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 26 de diciembre de 2025
- Gasolina Regular: $23.69 pesos por litro
- Gasolina Premium: $27.20 pesos por litro
- Diésel: $26.13 pesos por litro.
🛻 Gasolina en el Estado de México hoy 26 de diciembre de 2025
- Magna: $23.59 pesos por litro
- Premium: $25.32 pesos por litro
- Diésel: $25.84 pesos por litro.
📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.475pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.20 pesos por litro).
⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy viernes 26 de diciembre de 2025?
- Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.
🚙 Hoy No Circula viernes 26 de diciembre de 2025
¿Contingencia ambiental? Antes de salir, recuerda que te recomendamos consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este viernes 26 de diciembre de 2025 aplica conforme al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).
