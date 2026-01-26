¿Vas a cargar hoy? En cuánto está el precio de la gasolina este lunes 26 de enero

Antes de ir a la gasolinera este lunes 26 de enero, vale la pena revisar en cuánto amaneció el precio de la gasolina . Si estás por llenar el tanque o calculas gastos para la semana, conocer el costo hoy del combustible puede ayudarte a decidir dónde cargar y cuánto pagar. ¿Subió, bajó o se mantuvo igual la gasolina en tu zona?

Este lunes, el precio de la gasolina en México presenta variaciones ligeras dependiendo de la región y del establecimiento. El costo por litro de Magna, Premium y Diésel no es el mismo en todo el país, ya que influyen factores como el transporte, la demanda local y los ajustes diarios del mercado, por lo que revisar el precio actualizado antes de cargar sigue siendo clave para evitar sorpresas en la cuenta.

Precio del litro de gasolina en México HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.33 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos

Diésel precio por litro: 26.34 pesos

Precio del gas natural vehicular HOY 26 de enero

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX este lunes 26 de enero

Gasolina Regular: 23.44 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.06 pesos

Diésel costo por litro: 26.12 pesos

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex HOY?

Gasolina Regular: 23.55 pesos

Precio de gasolina Premium: 25.30 pesos

Diésel costo por litro: 25.86 pesos

Costo de la gasolina en Guadalajara lunes 26 de enero

Gasolina Regular: 23.70 pesos

Precio de gasolina Premium: 26.30 pesos

Diésel costo por litro: 26.37 pesos

Precio de gasolina HOY en Nuevo León

Gasolina Regular: 23.69 pesos

Precio de gasolina Premium: 27.08 pesos

Diésel costo por litro: 26.01 pesos

Gasolina barata HOY: ¿En qué lugar de México está más barata?

El precio de la gasolina para HOY, 26 de enero del 2026, es el que reportan los permisionarios de las gasolineras con base en las obligaciones establecidas con la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿En dónde es más barato el litro de gasolina?

En Cárdenas, en el estado de Tabasco, es una de las zonas donde el precio de la gasolina es más barato, donde el litro cuesta 23.29 pesos. En tanto que en San Nicolás de los Garza, Nuevo León es el lugar más caro, donde el combustible es vendido a 27.59 pesos por litro.