¿Te conviene llenar el tanque antes del 2026? Así queda el precio de gasolina en México para el último domingo del año
El precio de la gasolina en México registra cambios i portantes durante los últimos días del año, pero ¿a cuánto está el litro de combustible?
¿Me espero hasta Año Nuevo? El litro de gasolina en México registró cambios importantes en distintas partes del país para este domingo 28 diciembre 2025; te compartimos el costo de la Magna Premium y Diésel.
Recuerda que el costo podría variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas a cargar combustible.
¿A cuánto está el litro de gasolina HOY?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.40 pesos.
Precio del gas natural para este 28 de diciembre 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.60 pesos
- Máximo por litro: 14.49 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 28 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.19 pesos.
Precio de gasolina en Edomex hoy 28 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.35 pesos.
- Diésel precio por litro: 25.91 pesos.
Precio de gasolina en Guadalajara 28 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.49 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.50 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Monterrey HOY?
El precio de las gasolina Magna y Premium en Monterrey se mantuvo son cambios para este domingo, se mantiene cerca de los 24 pesos.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.20 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.13 pesos.
Precio de gasolina en Tlaxcala para este Fin de Año
- Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 24.87 pesos.
- Diésel precio por litro: 25.63 pesos.
Precio de gasolina en Colima hoy 28 de diciembre 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.73 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.81 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.66 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Michoacán hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.77 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.66 pesos.
- Diésel precio por litro: 26.60 pesos.
Precio de la gasolina en Estados Unidos hoy
El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 28 de diciembre 2025; te compartimos los costos.
- Gasolina Regular por galón: 2.82 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 3.67 dólares
- Diésel precio por galón: 3.56 dólares
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Tlaxcala, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.38 pesos por litro, seguido de Estado de México en 23.59 pesos.
Por el contrario, Guadalajara, Jalisco, es el lugar más caro, cotizando en 23.80 pesos el litro.