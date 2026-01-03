¡Revisa antes de cargar! Nuevo precio de la Gasolina HOY 3 de enero de 2026 en México
Descubre el nuevo precio de la gasolina para hoy sábado 3 de enero de 2026. Compara los costos de la Magna, la Premium y el Diésel en México.
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 3 de enero de 2026, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio actualizado de la gasolina en México.
Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga.
⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este sábado 3 de enero de 2026 son:
- Gasolina Magna (Regular): $23.43 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.89 pesos por litro
- Diésel: $26.40 pesos por litro.
🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 3 de enero de 2026
- Precio mínimo: $10.99 pesos por litro
- Precio promedio: $12.60 pesos por litro
- Precio máximo: $14.49 pesos por litro.
🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 3 de enero de 2026
- Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro
- Gasolina Premium: $26.12 pesos por litro
- Diésel: $26.19 pesos por litro.
⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 3 de enero de 2026
- Magna: $23.81 pesos por litro
- Premium: $26.44 pesos por litro
- Diésel: $26.47 pesos por litro.
🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 3 de enero de 2026
- Gasolina Regular: $23.71 pesos por litro
- Gasolina Premium: $27.21 pesos por litro
- Diésel: $26.14 pesos por litro.
🛻 Gasolina en el Estado de México hoy 3 de enero de 2026
- Magna: $23.59 pesos por litro
- Premium: $25.34 pesos por litro
- Diésel: $25.90 pesos por litro.
📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.49 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.21 pesos por litro).
⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy sábado 3 de enero de 2026?
Cálculos aproximados:
- Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.