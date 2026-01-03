¡Revisa antes de cargar! Nuevo precio de la Gasolina HOY 3 de enero de 2026 en México

El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy sábado 3 de enero de 2026, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio actualizado de la gasolina en México.

Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga.

⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para este sábado 3 de enero de 2026 son:

Gasolina Magna (Regular): $23.43 pesos por litro



Gasolina Premium: $25.89 pesos por litro



Diésel: $26.40 pesos por litro.



🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 3 de enero de 2026

Precio mínimo: $10.99 pesos por litro



Precio promedio: $12.60 pesos por litro



Precio máximo: $14.49 pesos por litro.

🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy sábado 3 de enero de 2026

Gasolina Regular: $23.49 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.12 pesos por litro

Diésel: $26.19 pesos por litro.



⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 3 de enero de 2026

Magna: $23.81 pesos por litro



Premium: $26.44 pesos por litro



Diésel: $26.47 pesos por litro.

🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 3 de enero de 2026

Gasolina Regular: $23.71 pesos por litro



Gasolina Premium: $27.21 pesos por litro



Diésel: $26.14 pesos por litro.



🛻 Gasolina en el Estado de México hoy 3 de enero de 2026

Magna: $23.59 pesos por litro



Premium: $25.34 pesos por litro



Diésel: $25.90 pesos por litro.



📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.49 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.21 pesos por litro).

⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy sábado 3 de enero de 2026?

Cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos