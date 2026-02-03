¿Llegaste con gasolina tras el puente? Revisa el precio de la Magna y Premium hoy en México
Descubre el precio de la gasolina en México hoy 3 de febrero de 2026. Compara los costos de la Magna, Premium y Diésel; esto pagarás por tu tanque.
El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas. Para hoy martes 3 de febrero de 2026, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina en México.
Este reporte está basado en datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Regular, Premium y Diésel, información clave para planear gastos y optimizar cada carga.
⛽ ¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?
De acuerdo con el reporte oficial, los precios promedio nacionales para hoy martes 3 de febrero de 2026 son:
- Gasolina Magna (Regular): $23.32 pesos por litro
- Gasolina Premium: $25.75 pesos por litro
- Diésel: $26.33 pesos por litro.
🚘 Precio del Gas Natural Vehicular hoy 3 de febrero de 2026
- Precio mínimo: $10.99 pesos por litro
- Precio promedio: $12.60 pesos por litro
- Precio máximo: $14.49 pesos por litro.
🏙️ Precio de la gasolina en CDMX hoy martes 3 de febrero de 2026
- Gasolina Regular: $23.42 pesos por litro
-
Gasolina Premium
: $25.81 pesos por litro
- Diésel: $26.05 pesos por litro.
⛽ Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 3 de febrero de 2026
- Magna: $23.67 pesos por litro
- Premium: $26.26 pesos por litro
- Diésel: $26.36 pesos por litro.
🚗 Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 3 de febrero de 2026
- Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro
- Gasolina Premium: $27.12 pesos por litro
- Diésel: $26.04 pesos por litro.
🛻 Gasolina en el Estado de México hoy 3 de febrero de 2026
- Magna: $23.54 pesos por litro
- Premium: $25.30 pesos por litro
- Diésel: $25.85 pesos por litro.
📊 La Ciudad de México se mantiene como la zona con la gasolina más barata hoy ($23.42 pesos por litro de Magna), mientras que Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium ($27.12 pesos por litro).
⛽ ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy martes 3 de febrero de 2026?
Cálculos aproximados:
- Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos
- Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos
- Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos
- Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.
Hoy No Circula: ¿qué autos descansan hoy martes 3 de febrero de 2026?
Hoy martes el programa Hoy No Circula aplica para los siguientes vehículos:
- Engomado color rosa
- Terminación de placa 7 y 8
- holograma 1 y 2.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 3, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 3 de febrero en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/2vsggRuuAH