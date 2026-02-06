¿En más de 24 pesos? Descubre el precio de la Gasolina hoy en México

Si estás planeando tus gastos de movilidad durante esta quincena, es fundamental que sepas cuánto cuesta la gasolina hoy viernes 6 de febrero de 2026 en México, para que puedas decidir en dónde y cómo cargar combustible sin gastar de más.

Este reporte de Fuerza Informativa Azteca se basa en datos oficiales y cifras publicadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y plataformas especializadas, claves para planear tus gastos y optimizar tu siguiente carga.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con los últimos datos publicados, los precios promedio nacionales este viernes 6 de febrero de 2026 son:

Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.30 pesos por litro



Precio de la Gasolina Premium: $25.74 pesos por litro



Precio del Diésel: $26.33 pesos por litro.

Cabe decir que los precios del combustible pueden variar ligeramente según la región y la marca de la estación de servicio, pero representan el panorama general a nivel nacional.

Gasolina hoy en Ciudad de México:

En ciudades clave del país, los precios de la gasolina reflejan tendencias similares al promedio nacional:

Precio de la Magna: $23.44 pesos por litro



Precio de la Premium: $25.81 pesos por litro



Precio del Diésel: $26.07 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Jalisco: 6 de febrero de 2026

Gasolina Regular: $23.68 pesos por litro



Gasolina Premium: $26.26 pesos por litro



Diésel: $26.36 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Nuevo León (06/02/2026)

Gasolina Regular: $23.59 pesos por litro



Gasolina Premium: $27.12 pesos por litro



Diésel: $26.04 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex? Precio al 6 de febrero de 2026

Gasolina Regular: $23.54 pesos por litro



Gasolina Premium: $25.29 pesos por litro



Diésel: $25.85 pesos por litro.



En general, la Ciudad de México mantiene uno de los precios más bajos del país respecto de la gasolina Magna, mientras que Nuevo León destaca por tener uno de los precios más altos en gasolina Premium.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 6 de febrero de 2026?

Para que planees tu presupuesto, estos son cálculos aproximados con base en los precios promedio: