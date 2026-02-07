¿Qué pasó con el subsidio? Nuevo precio de la gasolina hoy en México

Si estás planeando tus gastos de movilidad durante esta quincena, es fundamental que sepas cuánto cuesta la gasolina hoy sábado 7 de febrero de 2026 en México, para que puedas decidir en dónde y cómo cargar combustible sin gastar de más.

Este reporte de Fuerza Informativa Azteca se basa en datos oficiales y cifras publicadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y plataformas especializadas, claves para planear tus gastos y optimizar tu siguiente carga.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con los últimos datos publicados, los precios promedio nacionales este sábado 7 de febrero de 2026 son:

Precio de la Gasolina Magna (Regular): $23.29 pesos por litro



Precio de la Gasolina Premium: $25.73 pesos por litro



Precio del Diésel: $26.33 pesos por litro.



Cabe señalar que los precios del combustible pueden variar ligeramente según la región y la marca de la estación de servicio, pero representan el panorama general a nivel nacional.

¿Qué cuestan los combustibles en algunas ciudades principales?

El precio de la gasolina se mantiene como uno de los principales temas de interés y de preocupación para automovilistas mexicanos, sobre todo con variaciones entre estados y ciudades importantes del país. En ciudades clave del país, los precios de la gasolina reflejan tendencias similares al promedio nacional.

Precio de gasolina hoysábado 7 de febrero de 2026 en México|Pexels

Gasolina hoy en Ciudad de México

Magna: $23.44 pesos por litro



Premium: $25.79 pesos por litro



Diésel: $26.07 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Jalisco: 7 de febrero de 2026

Gasolina Regular: $23.68 pesos por litro



Gasolina Premium: $26.25 pesos por litro



Diésel: $26.36 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Nuevo León (07/02/2026)

Gasolina Regular: $23.59 pesos por litro



Gasolina Premium



Diésel: $26.02 pesos por litro.



¿Cuánto cuesta la gasolina en Edomex? Precio al 7 de febrero de 2026

Gasolina Regular: $23.29 pesos por litro



Gasolina Premium: $25.73 pesos por litro



Diésel: $26.33 pesos por litro.

En general, el Estado de México mantiene uno de los precios más bajos del país en gasolina Magna, mientras que Nuevo León destaca por tener uno de los precios más altos en gasolina Premium.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 7 de febrero de 2026?

Para que planees tu presupuesto, estos son cálculos aproximados con base en los precios promedio:

Tanque de 45 litros Regular: ~$1,050–$1,060 pesos



Tanque de 45 litros Premium: ~$1,160–$1,170 pesos



Tanque de 65 litros Regular: ~$1,515–$1,520 pesos



Tanque de 65 litros Premium: ~$1,675–$1,680 pesos.

¿Qué pasó con el subsidio? Impuestos para el precio de la gasolina en febrero de 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el nuevo subsidio al IEPS para el precio de gasolina y el diésel que corresponde al periodo que va de este sábado 7 de febrero al viernes 13 de febrero de 2026.

La SHCP mantiene en 0% el estímulo fiscal a la gasolina Magna, para el periodo que va de este sábado 7 de febrero al viernes 13 de febrero. Con ello, se alcanzan 44 semanas consecutivas sin apoyo al impuesto por parte de la dependencia.

De igual forma, el subsidio para el Diésel continúa en 0%. Mientras que la gasolina Premium alcanzará su semana número 114 sin estímulo fiscal.