Escándalo en Pemex: Revelan cómo ocultó a EU envíos masivos de petróleo a Cuba; serían 3 mil MDD

Petróleos Mexicanos (Pemex) no solo está regalando crudo, sino que está ocultando sistemáticamente la magnitud del desfalco a los ojos de los reguladores internacionales. Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha destapado una discrepancia multimillonaria: Pemex omitió reportar a Estados Unidos el 87% de sus envíos de petróleo a Cuba.

El informe presentado en diciembre pasado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) asegura que México envió petróleo por valor de 400 millones de dólares a través de Gasolinas del Bienestar ; sin embargo, los registros aduanales cuentan una historia muy diferente: el valor real supera los 3 mil millones de dólares.

El “maquillaje” financiero de Pemex y Gasolinas del Bienestar

La investigación contrastó el informe oficial de Pemex con datos de plataformas de comercio exterior como ImportKey y Veritrade. Los hallazgos son contundentes para el periodo de enero a septiembre de 2025:



Lo que dijo Pemex a la SEC: Exportación de 17 mil 200 barriles diarios por un monto de 400 millones de dólares (apenas el 13% del total real).

Exportación de 17 mil 200 barriles diarios por un monto de (apenas el 13% del total real). Lo que dicen las Aduanas: Salida de 60 cargamentos masivos desde Coatzacoalcos, Veracruz, con un valor real de 3 mil 048 millones de dólares.

“Es un asunto delicado que la información que se le esté presentando por parte de Pemex no coincida con la realidad”, advierte la investigación.

México regala combustible a Cuba; así opera

La entidad responsable de esta operación es Gasolinas Bienestar, una filial de Pemex que, desde julio de 2023, adquiere crudo y derivados para enviarlos a la isla, para de esta forma evadir sanciones de Estados Unidos .

Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos envíos no solo continuaron, sino que se dispararon. Según MCCI, en el segundo cuatrimestre de 2024 se exportaron tres veces más hidrocarburos (3 mil MDD) que lo enviado por el gobierno de López Obrador en más de un año (1 mil MDD).

Buques sancionados y riesgo geopolítico de México

La operación ha utilizado buques polémicos como el Sandino (sancionado por Estados Unidos desde 2019) y, más recientemente, el Ocean Mariner, rastreado satelitalmente llevando 14 millones de litros de combustible desde Coatzacoalcos a La Habana a inicios de 2026.

Este flujo constante ha provocado que, según el diario británico Financial Times, México haya superado a Venezuela como el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025.

A pesar de que congresistas estadounidenses y funcionarios de la administración Trump han criticado estos apoyos, y aunque los envíos disminuyeron levemente en septiembre tras hacerse públicos, los barcos siguieron saliendo en el cierre de año.

La presidenta Sheinbaum ha defendido la estrategia bajo la bandera de “ayuda humanitaria” y prometió transparencia, pero hasta la fecha, ni Pemex ni el gobierno han dado detalles de los envíos, y mucho menos han explicado dónde quedaron los 2 mil 600 millones de dólares que “desaparecieron” del reporte entregado a Estados Unidos.

