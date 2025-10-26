Alerta al bolsillo: Así queda el precio de la gasolina en México hoy domingo 26 de octubre

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te damos el reporte actualizado para que sepas en qué parte de México se registra el precio más bajo de combustible. Actualizado hoy, domingo 12 de octubre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular — precio por litro: 23.41 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 25.82 pesos

Diésel — precio por litro: 26.10 pesos

Precio del gas natural vehicular 26 de octubre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.58 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 26 de octubre 2025

Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX actualizado a hoy:

Gasolina Regular — precio por litro: 23.52 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 25.71 pesos

Diésel — precio por litro: 25.80 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 26 de octubre 2025

Gasolina Regular — precio por litro: 23.59 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 25.26 pesos

Diésel — precio por litro: 25.67 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 26 de octubre 2025

Gasolina Regular — precio por litro: 23.87 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 26.32 pesos

Diésel — precio por litro: 26.14 pesos

Precio de gasolina hoy 26 de octubre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular — precio por litro: 23.38 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 27.06 pesos

Diésel — precio por litro: 25.69 pesos

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 26 de octubre 2025

Gasolina Regular — precio por litro: 23.88 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 25.27 pesos

Diésel — precio por litro: 26.24 pesos

Precio de gasolina en Chiapas hoy 26 de octubre 2025

Gasolina Regular — precio por litro: 23.67 pesos

Gasolina Premium — precio por litro: 25.09 pesos

Diésel — precio por litro: 26.08 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para referencia internacional, presentamos los precios por galón reportados para hoy:

Gasolina Regular por galón: 3.05 dólares (56.29 pesos)

Gasolina Premium por galón: 3.91 dólares (72.16 pesos)

Diésel por galón: 3.66 dólares (67.54 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios que presentamos corresponden a los reportes de los permisionarios, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE). En este corte, Monterrey, Nuevo León, registra el precio más bajo de la muestra con 23.38 pesos por litro de gasolina Regular. Por el contrario, San Luis Potosí aparece entre las ciudades con precios más altos dentro de este reporte, con 23.88 pesos por litro de Regular.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La distinción clave entre Magna y Premium está en el octanaje: la Magna tiene 87 octanos, adecuada para motores de baja compresión; la Premium cuenta con 91 octanos o más y se recomienda para motores turbo, sobrealimentados o con inyección directa. Para elegir correctamente, revisa el manual de tu vehículo o las indicaciones en el tapón del tanque o la puerta del conductor.

