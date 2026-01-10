¿Vas a cargar? Este es el precio de la gasolina HOY en México

El precio de la gasolina en México vuelve a colocarse en el radar de los automovilistas este sábado 10 de enero de 2026, en medio de un inicio de año marcado por ajustes y contrastes entre regiones. Conocer cuánto cuesta la Magna, la Premium y el Diésel es clave para planear gastos y evitar sorpresas al momento de cargar combustible.

En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el reporte actualizado del precio de la gasolina hoy, con base en los promedios nacionales y estatales más recientes, así como el comportamiento del Gas Natural Vehicular, una alternativa cada vez más consultada por su costo.

Estos datos permiten identificar qué zonas del país mantienen los costos más bajos y cuáles registran los niveles más altos en combustibles.

¿Cuál es el precio promedio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte nacional actualizado, estos son los precios promedio por litro en el país:



Gasolina Regular (Magna) : $23.39

: $23.39 Gasolina Premium : $25.86

: $25.86 Diésel: $26.38

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 10 de enero de 2026

El Gas Natural Vehicular (GNV) mantiene una amplia variación de precios entre estaciones. Este es el promedio nacional reportado:



Precio mínimo: $10.99 por litro

Precio promedio: $12.60 por litro

Precio máximo: $14.49 por litro

Precio de la gasolina en CDMX hoy

En la Ciudad de México, los precios promedio por litro se ubican de la siguiente manera:



Gasolina Regular : $23.49

: $23.49 Gasolina Premium : $26.11

: $26.11 Diésel: $26.18

Precio promedio de la gasolina en Jalisco

Así se vende el combustible en Jalisco este 10 de enero de 2026:



Magna : $23.76 por litro

: $23.76 por litro Premium : $26.40 por litro

: $26.40 por litro Diésel: $26.43 por litro

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy

Nuevo León continúa entre las entidades con los precios más elevados, especialmente en gasolina Premium:



Gasolina Regular : $23.56

: $23.56 Gasolina Premium : $27.16

: $27.16 Diésel: $26.12

Precio de la gasolina en el Estado de México

En el Estado de México, los precios promedio reportados este viernes son:



Magna : $23.57 por litro

: $23.57 por litro Premium : $25.32 por litro

: $25.32 por litro Diésel: $25.89 por litro

Comparativo de precios de la gasolina en México este 10 de enero 2026

La Ciudad de México se mantiene entre las zonas con la gasolina Regular más barata del país

se mantiene entre las zonas con la más barata del país Nuevo León registra el precio más alto en gasolina Premium, superando los 27 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta llenar el tanque en México este 10 de enero de 2026?

Con los precios promedio nacionales de la gasolina este viernes 10 de enero de 2026, llenar el tanque en México puede representar un gasto importante para los automovilistas. En el caso de un vehículo con tanque de 40 litros, cargar gasolina Magna cuesta alrededor de $935.60 pesos, mientras que hacerlo con gasolina Premium ronda los $1,034.40 pesos.

Para automóviles con mayor capacidad, como aquellos con tanque de 65 litros, el desembolso estimado asciende a $1,520.35 pesos con gasolina Magna y hasta $1,680.90 pesos si se utiliza gasolina Premium, de acuerdo con los precios promedio vigentes a nivel nacional.