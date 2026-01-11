Antes del regreso a clases: Así cotiza el precio de la gasolina hoy 11 de enero

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos en qué zona del país se registra el precio más bajo de este combustible para hoy domingo 11 de enero de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.37 pesos

precio por litro: 23.37 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.85 pesos

precio por litro: 25.85 pesos Diésel precio por litro: 26.38 pesos

Precio del gas natural vehicular 11 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de enero 2026

Estos son los precios del litro de gasolina en la Ciudad de México este domingo 11 de enero:

Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos

precio por litro: 23.45 pesos Gasolina Premium precio por litro: 26.10 pesos

precio por litro: 26.10 pesos Diésel precio por litro: 26.17 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 11 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos

precio por litro: 23.57 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.32 pesos

precio por litro: 25.32 pesos Diésel precio por litro: 25.89 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 11 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos

precio por litro: 23.74 pesos Gasolina Premium precio por litro: 26.39 pesos

precio por litro: 26.39 pesos Diésel precio por litro: 25.42 pesos

Precio de gasolina hoy 11 de enero 2026 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos

precio por litro: 23.57 pesos Gasolina Premium precio por litro: 27.16 pesos

precio por litro: 27.16 pesos Diésel precio por litro: 26.11 pesos

Precio de gasolina en Quintana Roo hoy 11 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 24.50 pesos

precio por litro: 24.50 pesos Gasolina Premium precio por litro: 26.09 pesos

precio por litro: 26.09 pesos Diésel precio por litro: 27.20 pesos

Precio de gasolina en Zacatecas hoy 11 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos

precio por litro: 23.93 pesos Gasolina Premium precio por litro: 25.42 pesos

precio por litro: 25.42 pesos Diésel precio por litro: 26.72 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Este es el costo de la gasolina en Estados Unidos para hoy 11 de enero de 2026:

Gasolina Regular por galón: 2.79 dólares (50.16 pesos)

por galón: 2.79 dólares (50.16 pesos) Gasolina Premium por galón: 3.65 dólares (65.62 pesos)

por galón: 3.65 dólares (65.62 pesos) Diésel por galón: 3.51 dólares (63.10 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de este domingo 11 de enero de 2026 corresponden a lo reportado por permisionarios conforme a la Comisión Nacional de Energía (CNE). ¿Dónde está el litro más económico?

La Ciudad de México se mantiene como una de las entidades con el precio más bajo, con 23.45 pesos por litro. En contraste, Zacatecas figura entre los estados con los costos más altos, al vender la gasolina en 23.93 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre ambas gasolinas está en el octanaje, que mide la resistencia a la detonación dentro del motor.

La Magna, con 87 octanos, se recomienda para motores de baja compresión; mientras que la Premium, con 91 o más, es adecuada para motores turbo, con inyección directa o súper cargados.

Para identificar cuál es el combustible ideal para tu vehículo, revisa el manual del usuario, el tapón del tanque o la etiqueta en la puerta del conductor.