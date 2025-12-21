Gasolina en México: Así amanece el precio de la Magna y Premium hoy 21 de diciembre

¿Sabes dónde se encuentra la gasolina más barata hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos el reporte actualizado sobre las zonas de México donde el precio de este combustible se mantiene más bajo este domingo 21 de diciembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular por litro: 23.38 pesos

por litro: 23.38 pesos Gasolina Premium por litro: 25.88 pesos

por litro: 25.88 pesos Diésel por litro: 26.41 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy 21 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 21 de diciembre de 2025

Este domingo 21 de diciembre 2025, así se vende el litro de gasolina en la Ciudad de México:

Gasolina Regular por litro: 23.48 pesos

por litro: 23.48 pesos Gasolina Premium por litro: 26.14 pesos

por litro: 26.14 pesos Diésel por litro: 26.21 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 21 de diciembre de 2025

Gasolina Regular por litro: 23.59 pesos

por litro: 23.59 pesos Gasolina Premium por litro: 25.35 pesos

por litro: 25.35 pesos Diésel por litro: 25.91 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara hoy 21 de diciembre de 2025

Gasolina Regular por litro: 23.83 pesos

por litro: 23.83 pesos Gasolina Premium por litro: 26.49 pesos

por litro: 26.49 pesos Diésel por litro: 26.51 pesos



Precio de gasolina hoy 21 de diciembre de 2025 en Monterrey

Gasolina Regular por litro: 23.72 pesos

por litro: 23.72 pesos Gasolina Premium por litro: 27.20 pesos

por litro: 27.20 pesos Diésel por litro: 26.13 pesos

Precio de gasolina en Colima hoy 21 de diciembre de 2025

Gasolina Regular por litro: 23.73 pesos

por litro: 23.73 pesos Gasolina Premium por litro: 25.81 pesos

por litro: 25.81 pesos Diésel por litro: 26.66 pesos



Precio de gasolina en Campeche hoy 21 de diciembre de 2025

Gasolina Regular por litro: 23.85 pesos

por litro: 23.85 pesos Gasolina Premium por litro: 25.51 pesos

por litro: 25.51 pesos Diésel por litro: 26.69 pesos



¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Así se encuentra el precio del combustible en Estados Unidos este 21 de diciembre de 2025:



Gasolina Regular por galón: 2.85 dólares (51.40 pesos)

por galón: 2.85 dólares (51.40 pesos) Gasolina Premium por galón: 3.71 dólares (66.91 pesos)

por galón: 3.71 dólares (66.91 pesos) Diésel por galón: 3.60 dólares (64.92 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios correspondientes a este domingo 21 de diciembre de 2025 son los reportados por los permisionarios ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). ¿Dónde se vende más económico el litro?

La Ciudad de México destaca como uno de los estados con el costo más bajo, con 23.48 pesos por litro. En contraste, Campeche figura entre los estados con precios más altos, donde la gasolina Regular alcanza los 23.85 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia esencial entre ambas gasolinas radica en el octanaje, que determina su capacidad para evitar la detonación en el motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, adecuada para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para elegir el combustible correcto para tu vehículo, revisa el manual del usuario, el tapón del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.

