¿Seguirá subiendo? El precio de la gasolina en México a corte del 23 de noviembre de 2025

¿Sabes dónde se encuentra la gasolina más barata hoy? te presentamos el reporte actualizado sobre las zonas de México donde este combustible registra el precio más bajo este domingo 23 de noviembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos

precio por litro: 23.38 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos

por litro: 25.87 pesos Diésel precio por litro: 26.31 pesos

Precio del gas natural vehicular 23 de noviembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.58 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 23 de noviembre 2025

Te compartimos el costo actualizado del litro de gasolina en la Ciudad de México este 23 de noviembre:

Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos

precio por litro: 23.47 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.09 pesos

por litro: 26.09 pesos Diésel precio por litro: 26.05 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 23 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

precio por litro: 23.59 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.31 pesos

por litro: 25.31 pesos Diésel precio por litro: 25.80 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 23 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

precio por litro: 23.87 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.54 pesos

por litro: 26.54 pesos Diésel precio por litro: 26.39 pesos

Precio de gasolina hoy 23 de noviembre 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.41 pesos

precio por litro: 23.41 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.18 pesos

por litro: 27.18 pesos Diésel precio por litro: 26.02 pesos

Precio de gasolina en Querétaro hoy 23 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

precio por litro: 23.59 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.52 pesos

por litro: 25.52 pesos Diésel precio por litro: 25.85 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 23 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos

precio por litro: 23.81 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.96 pesos

por litro: 25.96 pesos Diésel precio por litro: 26.33 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Este es el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 23 de noviembre de 2025:

Gasolina Regular por galón: 3.07 dólares (56.73 pesos)

Gasolina Premium por galón: 3.93 dólares (72.62 pesos)

Diésel por galón: 3.79 dólares (70.03 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de este domingo 23 de noviembre de 2025 corresponden a los valores reportados por los permisionarios, conforme a la información disponible ante la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Nuevo León se mantiene como uno de los estados con el costo más bajo, al ofrecer la gasolina Regular en 23.41 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, se posiciona entre las ciudades con los precios más altos, llegando a 23.87 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y la Premium radica en el octanaje, que determina su resistencia a la detonación dentro del motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, ideal para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, revisa el manual del vehículo, el tapón del tanque o la etiqueta ubicada en la puerta del conductor.

