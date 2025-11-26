¿A cuánto está el litro de gasolina? Así queda el precio en México para este 26 de noviembre 2025

¿Se te acabo el combustible? Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 26 de noviembre 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.

El costo puede variar dependiendo de la zona y el establecimiento al que acudas cargar combustible.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.90 pesos

Diésel precio por litro: 26.35 pesos

Precio del gas natural vehicular 26 de noviembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.58 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 26 de noviembre 2025

¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina Magna y Premium en CDMX para el último miércoles de noviembre.



Gasolina Regular precio por litro: 23.50 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

Diésel precio por litro: 26.13 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 26 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.32 pesos

Diésel precio por litro: 25.82 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 26 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.56 pesos

Diésel precio por litro: 26.45 pesos

Precio de gasolina hoy 26 de noviembre 2025 en Monterrey

El precio de la gasolina Magna y Premium en Monterrey registraron una ligera baja para este miércoles.



Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 27.19 pesos

Diésel precio por litro: 26.08 pesos

¿A cuánto está el litro de gasolina en Tlaxcala?

Gasolina Regular precio por litro: 23.38 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 24.85 pesos

Diésel precio por litro: 25.54 pesos

Precio de gasolina en Nayarit para noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.96 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 26.08 pesos

Diésel precio por litro: 27.05 pesos

Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 26 de noviembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos

Precio de gasolina Premium por litro: 25.95 pesos

Diésel precio por litro: 26.35 pesos

¿A cuánto sale llenar el tanque en México?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.

Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tlaxcala , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.36 pesos por litro , seguido de la Estado de México en 23.59 pesos.

Por el contrario, Nayarit es el lugar más caro, cotizando en 23.96 pesos el litro .

¿Por qué sube el precio de la gasolina en México?

Existen diversas razones por las que el precio de la gasolina en México aumenta día con día; te compartimos algunos de los motivos están el aumento de impuestos, el internacional del petróleo, el tipo de cambio y los costos de refinación y distribución.