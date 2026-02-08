¿A cuánto el litro de combustible? Así queda el precio de la gasolina en México este 8 de febrero 2026

¡No te quedes sin combustible! Si tienes planeado salir a disfrutar del Super Bowl LX, recuerda revisar tu tanque antes de salir de casa. Por ello, te compartimos el precio de la gasolina en México para este domingo 2026, ¿en dónde sale más barata?

El costo del combustible pueden varias dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina .

¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.28 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.73 pesos.

Diésel por litro: 26.33 pesos.

Precio del gas natural para este 8 de febrero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 8 de febrero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos.

Diésel por litro: 26.07 pesos.

Precio de la gasolina en Edomex hoy 8 de febrero de 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.54 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.29 pesos.

Diésel por litro: 26.85 pesos.

Precio de gasolina en Guadalajara para este 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 26.24 pesos.

Diésel por litro: 26.34 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY

Gasolina Regular precio por litro: 23.32 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.77 pesos.

Diésel por litro: 26.33 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Zacatecas?

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.41 pesos.

Diésel por litro: 26.71 pesos.

Precio de la gasolina en San Luis Potosí este domingo 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.29 pesos.

Diésel por litro: 26.33 pesos.

Precio de la gasolina en Estados Unidos hoy

El precio del galón de gasolina en USA registraron leves cambios para este 8 de febrero 2026; te compartimos los costos.



Gasolina Regular por galón: 2.89 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 3.76 dólares

Diésel precio por galón: 3.64 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Nuevo León , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.32 pesos por litro , seguido de la Ciudad de México en 23.43 pesos.

Por el contrario, Zacatecas es el lugar más caro, cotizando en 23.93 pesos el litro.

