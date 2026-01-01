Año Nuevo, precio nuevo: Así amaneció el costo de la gasolina en todo el país

¿Listo para salir a pasear este Año Nuevo 2026? Antes de acudir a la gasolinera, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantenemos al tanto de cuál es el precio de la gasolina hoy 1 de enero, el primer día de este año.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Estos son los costos promedio del combustible en el territorio nacional este 1 de enero de 2026:

Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos

precio por litro: 23.43 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.87 pesos

por litro: 25.87 pesos Diésel precio por litro: 26.39 pesos

Precio del gas natural vehicular 1 de enero 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 1 de enero 2026

Este jueves, así se venden los combustibles en la Ciudad de México:

Gasolina Regular precio por litro: 23.52 pesos

precio por litro: 23.52 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.12 pesos

por litro: 26.12 pesos Diésel precio por litro: 26.18 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 1 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.58 pesos

precio por litro: 23.58 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.34 pesos

por litro: 25.34 pesos Diésel precio por litro: 25.90 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 1 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos

precio por litro: 23.80 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.45 pesos

por litro: 26.45 pesos Diésel precio por litro: 26.49 pesos

Precio de gasolina hoy 1 de enero 2026 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos

precio por litro: 23.69 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.20 pesos

por litro: 27.20 pesos Diésel precio por litro: 26.14 pesos

Precio de gasolina en Veracruz hoy 1 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

precio por litro: 23.61 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 24.80 pesos

por litro: 24.80 pesos Diésel precio por litro: 25.96 pesos

Precio de gasolina en Campeche hoy 1 de enero 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.85 pesos

precio por litro: 23.85 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.50 pesos

por litro: 25.50 pesos Diésel precio por litro: 26.73 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Así se encuentra el costo del combustible en Estados Unidos este 1 de enero de 2026:

Gasolina Regular por galón: 2.83 dólares (51 pesos)

por galón: 2.83 dólares (51 pesos) Gasolina Premium por galón: 3.34 dólares (60.20 pesos)

por galón: 3.34 dólares (60.20 pesos) Diésel por galón: 3.69 dólares (66.50 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios de este jueves 1 de enero de 2026 corresponden a los reportes de permisionarios publicados por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

La Ciudad de México sigue como una de las entidades con el precio más bajo, con la gasolina Regular en 23.52 pesos por litro. Le sigue el Estado de México, con un precio de 23.58 pesos por litro.

Por el contrario, en Campeche, el costo figura entre los más altos del país, al llegar a los 23.85 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La distinción entre ambas gasolinas radica principalmente en el octanaje, que determina su resistencia a la detonación dentro del motor.

Magna: 87 octanos, recomendada para motores de baja compresión.

Premium: 91 octanos o más, ideal para motores turbo, súper cargados o con inyección directa.

Para elegir el combustible adecuado, revisa el manual de usuario, el tapón del tanque o la placa en la puerta del conductor.

