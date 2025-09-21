¿Cuánto cuesta la gasolina hoy? Conoce el precio en México, 21 de septiembre de 2025

¿Sabes dónde está más barata la gasolina hoy? En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te brindamos el dato de en qué parte de México es más bajo el precio de este combustible para hoy domingo 21 de septiembre de 2025.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos

Regular precio por litro: 23.48 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.79 pesos

por litro: 25.79 pesos Diésel precio por litro: 26.18 pesos

Precio del gas natural vehicular 21 de septiembre 2025

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.55 pesos

Máximo por litro: 13.99 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 21 de septiembre de 2025

Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX este domingo 21 de septiembre de 2025:

Gasolina Regular precio por litro: 23.47 pesos

precio por litro: 23.47 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.63 pesos

por litro: 25.63 pesos Diésel precio por litro: 25.86 pesos

Precio de gasolina en Edomex hoy 21 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.61 pesos

precio por litro: 23.61 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 25.25 pesos

Premium por litro: 25.25 pesos Diésel precio por litro: 25.72 pesos

Precio de gasolina en Guadalajara 21 de septiembre 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos

precio por litro: 23.93 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 26.24 pesos

por litro: 26.24 pesos Diésel precio por litro: 26.22 pesos

Precio de gasolina hoy 21 de septiembre de 2025 en Monterrey

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos

precio por litro: 23.66 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 27.13 pesos

por litro: 27.13 pesos Diésel precio por litro: 25.87 pesos

Precio de gasolina en Tamaulipas hoy 21 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 21.23 pesos

precio por litro: 21.23 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 23.42 pesos

por litro: 23.42 pesos Diésel precio por litro: 24.04 pesos

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 21 de septiembre de 2025

Gasolina Regular precio por litro: 23.36 pesos

precio por litro: 23.36 pesos Precio de gasolina Premium por litro: 24.82 pesos

por litro: 24.82 pesos Diésel precio por litro: 25.30 pesos

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este 21 de septiembre de 2025.

Gasolina Regular por galón: 3.18 dólares (58.53 pesos)

Gasolina Premium precio por galón: 4.03 dólares (74.17 pesos)

Diésel precio por galón: 3.69 dólares (67.91 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Los precios reportados corresponden a los informes de los permisionarios conforme a la Comisión Nacional de Energía (CNE). Según el registro de hoy, Tamaulipas aparece con el precio más bajo en gasolina regular: 21.23 pesos por litro. En contraste, Guadalajara, Jalisco, figura entre las zonas con precio más elevado en gasolina regular, al venderse a 23.93 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La diferencia principal entre la gasolina Magna y la Premium es el octanaje, que mide la resistencia a la detonación en el motor.

La Magna tiene 87 octanos es la indicada para motores de baja compresión, mientras que la Premium, con 91 octanos o más, es recomendable para motores turbo, sobrealimentados o con inyección directa. Consulta el manual de tu vehículo, el tapón del tanque o la puerta del conductor para elegir el combustible adecuado.

