¿Surtir la despensa ya es un lujo? Estados donde la canasta básica supera los 2 mil pesos en marzo 2026; lista de alimentos más caros

¡Toca apretarse el cinturón! Ir al supermercado y llenar el carrito se ha convertido en todo un desafío financiero para miles de familias mexicanas, tan solo en el tercer mes del año, el precio de la canasta básica supera los 2 mil pesos, pero ¿en qué estados sale más caro hacer la despensa?

¿Cuánto vale la canasta básica en México en 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reveló que el precio de la canasta básica se ubica en $2 mil 85 pesos por una familia de cuatro personas durante marzo 2026, un aumento de $22.91.

Una familia de cuatro personas necesita alrededor de $10 mil pesos al mes únicamente para cubrir los gastos de comida, según la Anpec.

Estados con la canasta básica más cara en 2026

En el mes de marzo 2026, cinco estados rompieron la barrera de los 2 mil pesos en el costo de la canasta básica, consolidándose como las entidades más caras, pero ¿cuáles son?



Estado de México - $2 mil 353 pesos

Nayarit - $2 mil 319 pesos

Colima - $2 mil 301 pesos

Durango - $2 mil 293 pesos

Sonora - $2 mil 077 pesos

Otros estados con el precio más alto de la canasta básica son: Campeche, Tamaulipas, Quintana Roo y Coahuila.

Comer no debería ser un lujo.

Es momento de proteger el ingreso familiar, fortalecer el consumo local y garantizar una alimentación digna.@Claudiashein @SE_mx @m_ebrard

Porque así, no alcanza.⁰#ElSalarioNoAlcanza #ANPECInforma



📄 Boletín completo: https://t.co/DGq1oeHzRO pic.twitter.com/qxbhFLH9J0 — ANPEC (@ANPECmx) March 19, 2026

¿Qué alimentos subieron de precio en México? Lista de precios

¿Por los cielos? La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes compartió la lista de productos y alimentos que subieron de precio durante marzo 2026 son:



Jitomate saladet - $45 pesos el kilo

Limón - $43.44 pesos el kilo

Tomate verde - $47.34 pesos el kilo

Pollo entero -$80.81 pesos el kilo

Papa - $34.39 pesos el kilo

Entre otros alimentos que subieron de precio están: Chile poblano, cebolla, arroz, pan de caja, atún, sardina, bistec de res, dulces, café soluble y limpiador de piso.

¿Por qué es tan caro surtir la despensa hoy?

El aumento del precio de la canasta básica solo refleja la difícil realidad económica que enfrentan muchas familias mexicanas para quienes alimentarse todos los días representa un gran esfuerzo, explicó la Anpec en uno de sus comunicados.

Los factores principales de la subida de precios en México se debe a la cifra de inflación del país, el cambio climático y las guerras que presionan el precio de los alimentos.