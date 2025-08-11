¿A cuánto está el litro? Precio de la gasolina en México hoy 11 de agosto 2025
El precio de la gasolina en México registró cambios importantes para el inicio de la semana; te compartimos el costo por región para este lunes.
¡A llenar el tanque! Fuerza Informativa Azteca te comparte el precio de la gasolina hoy 11 de agosto 2025 en distintas regiones de México; te compartimos las zonas más baratas.
El precio del litro de gasolina puede variar, dependiendo de la zona y establecimiento en el que se llene el tanque.
¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.49 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25. 75 pesos
- Diésel precio por litro: 26.31 pesos
Precio del gas natural vehicular 11 de agosto 2025
- Mínimo por litro: 10.99 pesos
- Promedio por litro: 12.55 pesos
- Máximo por litro: 13.99 pesos
Precio de la gasolina en CDMX hoy 11 de agosto 2025
¡Tomen nota, capitalinos! Te compartimos el precio del litro de gasolina en CDMX para este lunes 11 de agosto 2025.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.48 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.80 pesos
- Diésel precio por litro: 25.88 pesos
Precio de gasolina en Edomex hoy 11 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.59 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.20 pesos
- Diésel precio por litro: 25.71 pesos
Precio de gasolina en Guadalajara 11 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.74 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.14 pesos
- Diésel precio por litro: 26.27 pesos
Precio de gasolina hoy 11 de agosto 2025 en Monterrey
- Regular precio por litro: 23.68 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.01 pesos
- Diésel precio por litro: 25.91 pesos
Precio de gasolina en Durango hoy 11 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.88 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.53 pesos
- Diésel precio por litro: 25.80 pesos
Precio de gasolina en Aguascalientes hoy 11 de agosto 2025
- Gasolina Regular precio por litro: 23.82 pesos
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.89 pesos
- Diésel precio por litro: 26.27 pesos
¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?
Te compartimos el precio de la gasolina en Estados Unidos para este lunes.
- Gasolina Regular por galón: 3.15 dólares
- Gasolina Premium precio por galón: 3.98 dólares
- Diésel precio por galón: 3.73 dólares
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
El precio de gasolina hoy lunes 11 de agosto 2025 es el reportado por los permisionarios con base en la obligación establecida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); ¿en qué parte de México es más barato el litro de combustible?
El Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.48 pesos por litro, seguido del Estado de México en 23.59 pesos.
Mientras que Durango es el lugar más caro, cotizando en 23.88 pesos el litro.